El motivo que trae de vuelta a Chris Hemsworth a España: esta noche en 'El Hormiguero'

El actor Chris Hemsworth será el protagonista de hoy en 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos.

Chris Hemsworth regresará a 'El Hormiguero' este martes.

Álex Pareja

Esta noche, 27 de enero de 2026, va a divertirse a 'El Hormiguero' uno de los actores de Hollywood más cotizados, con motivo del estreno de su próxima película. Chris Hemsworth será el protagonista del programa de Antena 3, que promete volver a repetir una charla amena y repleta de anécdotas como en ocasiones anteriores.

Chris Hemsworth, de vuelta en 'El Hormiguero'

El carismático actor australiano, conocido mundialmente por su rol como Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel, acude al plató de Pablo Motos para promocionar su esperado thriller 'Ruta de Escape'. Este film, que llega a los cines el 13 de febrero, lo muestra en un papel muy distinto: un ladrón astuto y audaz que realiza atracos imposibles, dejando perpleja a la policía en cada golpe.

La cinta forma parte de sus proyectos más ambiciosos, donde comparte pantalla con talentos como Mark Ruffalo y Halle Berry, explorando temas de vulnerabilidad y crisis existenciales en un entorno de alta tensión y persecuciones. Aunque su valor como superhéroe es legendario, aquí Hemsworth despliega una versatilidad que veremos si está a la altura cuando llegue la película.

No es la primera vez que Chris Hemsworth visita el programa; y algunas de sus apariciones pasadas dejaron varios momentos virales, como anécdotas de rodajes y confesiones personales, convirtiéndolo en una de las grandes atracciones de 'El Hormiguero' para esta semana.

En 2023, durante la promoción de 'Tyler Rake 2', Chris Hemsworth intentó hablar español, aprendido de su mujer Elsa Pataky, aunque afirmó que sus hijos se reían de él cada vez que lo intenta. También comentó que en su cabeza nuestro idioma suena a gritos. Trancas y Barrancas lo pusieron a prueba en un "supertest" lingüístico, generando risas con su pronunciación.

Pablo Motos le preguntó por su predisposición al Alzheimer, a lo que Hemsworth respondió que lo tomó como alerta para enfocarse en mente, nutrición y ejercicio, enfatizando una actitud positiva sin pánico. Veremos si deja algún que otro momentazo esta noche a partir de las 21:45 en Antena 3.

La denuncia de Wyoming que se ha vuelto viral sobre la educación pública: La FP "no puede ser premium"

El motivo que trae de vuelta a Chris Hemsworth a España: esta noche en 'El Hormiguero'

José Elías planea revolucionar la compra de alimentos en España con venta directa al consumidor

Atención mayores de 65 años: Así se puede donar una vivienda a los hijos sin pagar IRPF

Cronoshare advierte: faltan fontaneros y electricistas en España

Por qué pueden pagar 30.000 euros por esta simple moneda: el detalle en el que debes fijarte

DAMM celebra su 150.º aniversario

El cartel viral en una comunidad de vecinos cansada de los coches mal aparcados: "Les ha faltado poner 'tonto, que eres tonto'"

