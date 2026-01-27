El motivo que trae de vuelta a Chris Hemsworth a España: esta noche en 'El Hormiguero'

Esta noche, 27 de enero de 2026, va a divertirse a 'El Hormiguero' uno de los actores de Hollywood más cotizados, con motivo del estreno de su próxima película. Chris Hemsworth será el protagonista del programa de Antena 3, que promete volver a repetir una charla amena y repleta de anécdotas como en ocasiones anteriores.

Chris Hemsworth, de vuelta en 'El Hormiguero'

El carismático actor australiano, conocido mundialmente por su rol como Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel, acude al plató de Pablo Motos para promocionar su esperado thriller 'Ruta de Escape'. Este film, que llega a los cines el 13 de febrero, lo muestra en un papel muy distinto: un ladrón astuto y audaz que realiza atracos imposibles, dejando perpleja a la policía en cada golpe.

La cinta forma parte de sus proyectos más ambiciosos, donde comparte pantalla con talentos como Mark Ruffalo y Halle Berry, explorando temas de vulnerabilidad y crisis existenciales en un entorno de alta tensión y persecuciones. Aunque su valor como superhéroe es legendario, aquí Hemsworth despliega una versatilidad que veremos si está a la altura cuando llegue la película.

No es la primera vez que Chris Hemsworth visita el programa; y algunas de sus apariciones pasadas dejaron varios momentos virales, como anécdotas de rodajes y confesiones personales, convirtiéndolo en una de las grandes atracciones de 'El Hormiguero' para esta semana.

En 2023, durante la promoción de 'Tyler Rake 2', Chris Hemsworth intentó hablar español, aprendido de su mujer Elsa Pataky, aunque afirmó que sus hijos se reían de él cada vez que lo intenta. También comentó que en su cabeza nuestro idioma suena a gritos. Trancas y Barrancas lo pusieron a prueba en un "supertest" lingüístico, generando risas con su pronunciación.

Pablo Motos le preguntó por su predisposición al Alzheimer, a lo que Hemsworth respondió que lo tomó como alerta para enfocarse en mente, nutrición y ejercicio, enfatizando una actitud positiva sin pánico. Veremos si deja algún que otro momentazo esta noche a partir de las 21:45 en Antena 3.