El motivo por el que Sandra Barneda rechazó ser la presentadora de 'La isla de las tentaciones'

'La isla de las tentaciones', presentado por Sandra Barneda, es uno de los programas referentes de la televisión española. El programa, que se emite en Telecinco, consiste en que varias parejas acuden a República Dominicana para poner a prueba su relación. Por ello, se separan y conviven en villas separadas rodeados de solteros y solteras.

El éxito del formato es innegociable y ya llevan más de 10 ediciones. Una de las cosas más sorprendentes es que en la primera temporada, la presentadora de 'La isla de las tentaciones' fue Mónica Naranjo y no Barneda, algo de lo que habló cuando acudió al pódcast 'Decir las cosas', conducido por Jesús Terrés y Alberto Moreno.

La televisiva reconoció que fue a ella a la que le ofrecieron el 'reality show' desde el primer día, aunque decidió rechazarlo, especialmente por un motivo muy concreto: "A mí me ofrecen 'La isla de las tentaciones' y les digo que no por un tema económico".

El problema que tenía es que tanto la grabación del programa como la emisión del mismo coincidía con los otros formatos que llevaba a cabo. "Yo estaba haciendo 'Supervivientes' y 'Gran Hermano VIP', que son 30 prime-times al año, y me dijeron que me iban a dar un reality para mí", empezó explicando.

A pesar de que era una oferta bastante suculenta, Barneda decidió declinar la propuesta, pues "es un 'reality' que lo iban a hacer en Cuatro y eran ocho episodios", algo que le coincidía con sus emisiones con 'Supervivientes' y 'Gran Hermano VIP'. Desde Mediaset, le aseguraron que debía dejar los dos programas para centrarse de lleno en 'La isla de las tentaciones'.

Sandra Barneda. / Telecinco

Por esta razón, rechazó la oferta, aunque estuvo varios días pensando qué era lo mejor para ella, ya que perdía bastante dinero, pero tenía un programa para ella sola: "Entonces le digo: 'No me suelen las cuentas'".

La respuesta llegó a las altas esferas de Mediaset: "Ese mensaje llegó a Paolo Vasile, a quien le mandé un audio, y de ahí hubo un silencio absoluto, casi me tiro un año y pico sin trabajar porque hubo un castigo".

Sandra Barneda / Instagram

Una situación muy incómoda para ella: "Me enteré por la prensa de que no hacía 'Supervivientes', y que tampoco hacía 'Gran Hermano VIP', pero es que también me enteré por ellos de que 'Mónica Naranjo presentará La isla de las tentaciones'.

Pocos meses después, Mediaset le ofreció ser la presentadora de los debates del programa y no dudó en aceptar la propuesta: "Y no podía decir que no porque yo ya estaba más muerta que otra cosa, y dije que sí porque me daba igual, y como con Mónica Naranjo siempre me he llevado súper bien".

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Una de las sorpresas que se llevó es que Naranjo no llegó a un acuerdo con la cadena: "Me vuelven a ofrecer presentar el programa porque yo estaba a punto de acabar contrato".