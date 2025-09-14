El motivo real por el que Lola Índigo deja la música de manera temporal: "Estoy agotada"

Lola Índigo es una de las artistas más destacadas de España desde 2017, debido a que participó en 'Operación Triunfo'. No obstante, fue la primera en salir de la academia, aunque en pocos meses se hizo un lugar dentro del ámbito musical.

En el día de ayer, la intérprete madrileña de 'La Niña de la Escuela' fue la encargada de poner punto final al decimotercero aniversario del festival 'Coca Cola Music Experience'. No obstante, dejó a todos los espectadores boquiabiertos tras comunicar la decisión que ha tomado: dejar la música de manera temporal.

El principal motivo que otorgó a todos sus seguidores es que necesita tomarse un descanso de los escenarios, debido a que está "agotada mentalmente". Una decisión que lleva pensando desde hace ya un tiempo.

Después de una canción, la cantante se abrió con todos sus seguidores para anunciar la noticia: "Ahora voy a necesitar un tiempo para tomarme un descanso. Os quiero mucho, pero necesitaba decirlo".

Asimismo, Índigo reconoció en el festival 'Coca Cola Music Experience' que "llevo siete años trabajando sin parar y estoy agotada mentalmente". Desde que salió de 'OT', la madrileña no ha parado de triunfar con sus canciones, convirtiéndose en una de las grandes estandartes de la música española.

"Este es el sueño de mi vida. Y para estar aquí como dios manda necesito un break", sentenció la cantante madrileña. A pesar de que esta decisión ha sorprendido a muchos, ya ha habido artistas como Rosalía o Quevedo que también han optado por tomarse un descanso.

Por ahora, no se sabe cuándo volverá a subirse a un escenario, pero sus seguidores ya esperan con ansias el momento de verla de nuevo en acción.

Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a la madrileña: "Lola Índigo es la reina de España, el show que tiene es perfecto..." o "Me parece totalmente normal que se tome un tiempo, cuando vuelva lo hará toda la energía y estando bien".