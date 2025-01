El motivo por el que Pablo López se mudó de casa por culpa de 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Plex, entre otros.

El programa ha recibido hoy a Pablo López para revelar aspectos de su trayectoria musical, anunciar sus próximos conciertos y compartir las historias detrás de sus canciones. Además, ha presentado su tema 'La Función', con el que conmemora sus primeros diez años de carrera musical.

"Uno nunca se acostumbra", han sido las primeras palabras del cantante durante la entrevista, y mira que ya ha visitado varias veces el plato de televisión de 'El Hormiguero'. Entre muchas cosas, el artista le ha echado en cara a Motos y al programa que cuando tuvo que buscar nueva casa para vivir le exigían firmar unas cláusulas para que no hiciese fiestas en el apartmento.

Toda la rumorologia de que Pablo López realizaba fiestas multiduniarias empezó en una entrevista en 'El Hormiguero'. El cantante ya se quedó con la etiqueta y ahora ha decidido instalarse en una casa alejada de la ciudad, pero lo más importante para él: sin vecinos.

Así se lo ha confirmado cuando Motos le ha realizado la pregunta: "¿Es cierto que te has ido a una casa que no tienes vecinos para no molestar a nadie?. El artista le ha confesado la verdad y es que "sí". Además, ha desvelado que su última fiesta fue en Navidad e invitó a más de 50 personas, entre ellas varias de sus exparejas.