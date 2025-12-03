El motivo navideño que lleva a Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella a 'El Hormiguero' esta noche

Esta noche, El Hormiguero se llena de humor con la visita de Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella, tres invitados que repiten (y que suelen ser muy habituales en el programa). Llegan para presentar 'La Navidad en sus manos 2', la nueva comedia navideña que llegará a Netflix próximamente.

Risas aseguradas

El programa promete un ambiente de complicidad total: los tres han pasado muchas veces por la mesa de Pablo Motos y siempre convierten el plató en un caos, con bromas, improvisaciones y mucho humor gamberro. En esta ocasión, además de desvelar anécdotas del rodaje, contarán cómo ha sido reencontrarse en un proyecto que empieza a sonar a tradición navideña para ellos.

La película, dirigida por Joaquín Mazón, llega directamente a Netflix a principios de diciembre y retoma el universo de la primera entrega, donde un buscavidas acababa sustituyendo por accidente a Papá Noel. En esta secuela, la Navidad vuelve a estar en peligro y el trío protagonista se ve envuelto en una misión a contrarreloj para salvar la magia de estas fechas.

Santiago Segura llega como uno de los grandes nombres de la comedia española, creador de la saga Torrente y responsable de varios taquillazos familiares de los últimos años. A su lado estará Ernesto Sevilla, emblema del humor absurdo desde La Hora Chanante, y Pablo Chiapella, eterno Amador en La que se avecina, que se ha ganado a pulso el cariño del público.

Juntos forman un equipo que ya ha demostrado en anteriores visitas que sabe combinar el chiste rápido con momentos inesperados... en todos los sentidos, porque hemos visto que se han llegado a poner muy tiernos en alguna que otra ocasión.

La presencia de estos tres actores encaja de lleno con el tono festivo con el que El Hormiguero quiere arrancar diciembre, mezclando entrevistas, juegos y ciencia con el ambiente propio de las fechas.

Su paso por el programa servirá también como escaparate perfecto para calentar motores antes del estreno de la película y colocar aún más en el mapa esta nueva comedia navideña española, además de arrancar la época navideña del programa estrella de Antena 3.