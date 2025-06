El inédito motivo por el que Lamine Yamal rechazó a Claudia Bavel: "A mi casa no puede entrar"

La vida privada de Lamine Yamal está dando mucho de qué hablar tras ser relacionado con Fati Vázquez, creadora de contenido. Ambos protagonistas del 'romance' de la semana desmintieron la posibilidad al periodista Javi de Hoyos, pero en los últimos días también se ha relacionado al '19' blaugrana con Claudia Bavel, actriz de cine para adultos.

En el programa de 'TardeAR', el colaborador Álex Álvarez se puso en contacto con el jugador después de enterarse que podría haber mantenido una relación con Bavel, conocida por el romance que mantuvo con Joaquín Sánchez, exjugador del Real Betis. El periodista de Telecinco no dudó en escribir al futbolista pensando que no iba a recibir una respuesta, pero el hijo de Mounir Nasroui no tardó "ni un minuto" en enviarle un audio.

La respuesta de la perla blaugrana sobre su posible relación con Bavel fue la siguiente: "Puedes preguntarle a ella. Ella te dirá la excusa de: 'No, porque es menor... no sé qué'. Pero no hemos quedado porque yo le dije que no".

El deportista reveló que "obviamente, nunca hemos quedado", aparte aseguró que es imposible que tenga una foto con él: "Nunca he quedado con ella... es imposible que tenga una foto entrando en mi casa".

Asimismo, destapó un detalle muy curioso:"A mi casa no puede entrar porque vivo con mi madre y mi madre no deja entrar a ninguna mujer a mi casa... es totalmente mentira, nunca la he visto".

Por otro lado, el colaborador del programa aseguró que "Claudia Bavel habría intentado tenderle una trampa a Lamine Yamal". La actriz de cine para adultos "habría llamado a un fotógrafo y, en el caso de haber quedado, habría intentado comercializar las imágenes". Esta información no se la contó el '19' culé, pero le habría llegado por otro contacto.

Lamine Yamal en 'TardeAR' / Mediaset

La versión de Claudia Bavel

'TardeAR' también quiso conocer la versión de Bavel. Según ella, fue él quien quiso empezar a tener contacto: "Nosotros tenemos un amigo en común, él se interesó y me abrió por WhatsApp". Asimismo, confirmó el primer día en el que le habló: "Me escribió el 8 de septiembre de 2024".

El motivo por el que no quedó es "porque no quería quedar con un menor". Además, tiene pruebas: "Tengo un montón de audios de él diciéndome que me autoriza a estar con él aunque sea menor. O sea, que no me vacile".