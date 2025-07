El motivo por el que una influencer se negó a ir a la fiesta de Lamine Yamal

Lamine Yamal está en el punto de mira tras celebrar su mayoría de edad por todo lo alto. El '19' blaugrana decidió comenzar los festejos con una comida familiar en el exclusivo restaurante La Cúpula del Garraf. Más tarde, continuó la celebración con una fiesta privada en una lujosa mansión ubicada en Olivella, en la comarca del Garraf.

La fiesta, con temática de 'gánster', reunió a 200 invitados, entre ellos gran parte de la plantilla del FC Barcelona, influencers, cantantes y amigos cercanos del jugador. Sin embargo, ha generado polémica la decisión de incluir a personas con enanismo con un propósito meramente recreativo, una práctica que ha sido denunciada por la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE).

Por otra parte, el periodista Javier de Hoyos explicó, a través de su cuenta de TikTok, que hubo una influencer española muy reconocida en el mundo de las redes sociales que se negó a acudir a la fiesta del hijo de Mounir Nasraoui, debido a que no le gustaron las condiciones impuestas para la celebración.

"Hay una influencer que rechazó ir a la fiesta de Lamine Yamal... es una influencer con muchísimos seguidores...", empezó contando a todos sus seguidores de TikTok.

Lo primero es que "a ella la contactan", a pesar de no tener ninguna relación de amistad con el '19' culé y le invitan: "Le dicen que le gustaría que estuviese en la fiesta". La primera reacción de ella fue de aceptación a la propuesta, pero pidió "ir acompañada" de otra persona.

No obstante, Javi de Hoyos destapó que le negaron a ir con alguien, ya que le dijeron "No puedes ir acompañada con hombres". En ese momento, decidió no acudir a la celebración, ya que "tendría que ir sola", entre otros motivos.

Además, desveló que tampoco se podía asistir con teléfonos móviles, pues no querían que se grabara contenido debido a la presencia de muchas caras conocidas. "Ese era el código de dejar el móvil fuera para que todo el mundo estuviese relajado en la fiesta", comentó.

"Tampoco les decían donde era la ubicación exacta. Llegaban a un punto... ahí les recogían y les llevaban a la fiesta. De esta manera, no se filtraba la ubicación a nadie. Esto no le hizo mucha gracia a la influencer... y por eso decidió no ir", reveló el periodista en TikTok. Por ahora, se desconoce el nombre de la creadora de contenido.