El motivo por el que 'El Hormiguero' recibe hoy a tres invitados: Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre

Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre visitan hoy, martes 3 de febrero de 2026, el plató de 'El Hormiguero' de Pablo Motos para hablar de 'La Fiera', la nueva película dirigida por Salvador Calvo que llega a los cines el 6 de febrero.

Esta cinta narra la historia real de pioneros del salto BASE con traje de alas en España, centrada en tres amigos apasionados por deportes extremos que buscan la sensación más cercana al vuelo. El rodaje se realizó en localizaciones naturales de España y Suiza, con un reparto que incluye también a Candela González y José Manuel Poga.

Tres invitados de excepción en 'El Hormiguero'

Cada uno de los actores que visita esta noche 'El Hormiguero' ha tenido una carrera muy diferente: Carlos Cuevas destaca por su intensidad en papeles juveniles como en 'Merlí'; Miguel Bernardeau es conocido por el gran éxito de 'Élite'; y Miguel Ángel Silvestre cuenta con experiencia internacional en proyectos como 'Sense8' y 'Sky Rojo'.

Se espera que los tres traten temas como la amistad, el riesgo y la superación personal, algunos de los elementos que hacen de 'La Fiera' una de las primeras películas más destacadas de España en este 2026. Se espera que haya una charla distendida junto a Pablo Motos y sus hormigas.

Carlos Cuevas comenzó su estrellato gracias a 'Ventdelplà' en TV3, para trabajar posteriormente a nivel nacional en TVE en 'Merlí" y su spin-off 'Sapere Aude' de Movistar+. Otros trabajos conocidos del actor son '45 revoluciones', 'Ángel o demonio' y papeles en cine como 'The Man from Rome', estrenada en 2022.

Miguel Bernardeau alcanzó la fama gracias a la serie 'Élite', que lo convirtió en un ídolo juvenil a nivel mundial. También brilló en 'Ángel o demonio', 'Ola de crímenes' y '1899'. Recientemente, interpreta a Melchor en 'Terra Alta' y Diego de la Vega en la serie 'Zorro' de Amazon.

Miguel Ángel Silvestre, por su parte, interpretó al emblemático Duque en 'Sin tetas no hay paraíso' y Alberto en 'Velvet'. A nivel internacional triunfó con 'Sense8', 'Sky Rojo' y sus participaciones en 'Narcos' y 'La Casa de Papel' (2021).