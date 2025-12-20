El motivo que ha hecho que esta moneda se venda por casi 300.000 euros

Una moneda de 20 dólares de oro de Estados Unidos, acuñada en 1908 en San Francisco, se ha convertido en una auténtica estrella del mercado numismático al venderse por 336.000 dólares (unos 286.000 euros al cambio) en una subasta reciente, muy por encima de su valor facial.

Su rareza, su conservación casi perfecta y su lugar dentro de la histórica serie Saint-Gaudens Double Eagle explican por qué los coleccionistas compiten (hasta tales extremos) por este tipo de piezas como si se tratara de pequeñas obras de arte en miniatura.

La moneda que se convirtió en tesoro

La protagonista es una moneda de oro de 20 dólares emitida en 1908, correspondiente a la serie conocida como Saint-Gaudens Double Eagle, una de las más apreciadas de la numismática estadounidense. En una subasta celebrada el 13 de noviembre de 2025, un ejemplar de esta emisión alcanzó los 336.000 dólares gracias a una combinación muy poco común de características técnicas y de conservación.

Detrás de esta cifra hay varios factores clave: una tirada original muy limitada, la marca de ceca “S” de San Francisco, el excepcional grado de conservación y su condición de moneda “con lema”, perteneciente al diseño definitivo que marcó época en Estados Unidos.

Y si te parece un precio muy alto que sepas que algunos especialistas calculan que algunos ejemplares similares, en niveles de calidad comparables, podrían escalar hasta los 600.000 dólares si aparecieran en el mercado. Si por algún casual tienes una de estas monedas en casa, ya sabes lo que hacer.

El diseño Saint-Gaudens nace en 1907, cuando el escultor Augustus Saint-Gaudens fue convocado para renovar por completo la estética de las monedas de oro estadounidenses de 20 dólares. Su propuesta supuso un antes y un después: se pasó de piezas funcionales a auténticas composiciones escultóricas en miniatura, con gran detalle y presencia visual.

En el anverso aparece la Libertad de pie sobre una roca, sosteniendo una antorcha en una mano y una rama de olivo en la otra, rodeada por la palabra “Liberty” y un anillo de estrellas. El reverso muestra un águila en pleno vuelo sobre un sol naciente, del que parten largos rayos que cubren casi todo el campo de la moneda.