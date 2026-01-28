FAMOSOS
El motivo por el que Cristina Pedroche ya no duerme con Dabiz Muñoz
La colaboradora de televisión y el dueño de DiverXO duermen en habitaciones separadas
La relación entre Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz vuelve a estar en el punto de mira después de que la colaboradora de televisión respondiese a una duda directa de un seguidor en redes sociales. La pregunta en cuestión era sobre cómo duerme con su pareja: "¿Marido duerme en otra cama? ¿O los cuatro juntos? El mío en otra. Ojalá se normalice que no es igual a crisis".
La colaboradora de La Sexta no dudó en responder: "Cada familia creo que debe encontrar su propia fórmula, la que mejor encaje con ellos".
En ese instante, Pedroche comentó que al principio intentaron dormir los dos con su hija Laia, ya que era lo que "debían hacer", aunque desde las primeras noches se dio cuenta de que no iba a funcionar este método.
El principal motivo fue el posparto, una etapa que resultó especialmente difícil de sobrellevar, ya que Pedroche "no dormía absolutamente nada".
Explicó que se debía al miedo constante a que la niña dejara de respirar, a que se cayera o a cualquier ruido o movimiento. Incluso el simple hecho de que Dabiz Muñoz cambiara de postura le resultaba imposible de gestionar.
Por esta razón, la pareja decidió tomar medidas y el dueño de DiverXO comenzó a dormir en otra habitación: "Así, si llega muy tarde de trabajar, no me despierta". La modelo dejó claro que no se trata de una crisis de pareja, sino de una solución práctica para poder descansar mejor.
Es ella quien duerme con los dos hijos, aunque antes de acostarse el cocinero les cuenta un cuento, se despiden con un beso y después se va a la otra habitación.
Pedroche es consciente de que estas declaraciones darán mucho de qué hablar. "Sé que esto será criticado", reconoció. No obstante, lanzó un mensaje claro a todos: "Cada uno, en su casa, que haga lo que quiera y lo que le funcione".
