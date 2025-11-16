Este es el motivo del crecimiento económico en España pero el estancamiento en rentas

El economista Ignacio de la Torre, economista jefe del grupo financiero español Arcano Partners, ha realizado recientemente una entrevista con el periódico Menorca donde ha hablado de cómo ha evolucionado la economía en el último año en España, señalando que lejos de lo que muchos pudieran pensar, ésta ha subido, aunque se mantengan estancadas las rentas familiares.

En relación a la imposición de aranceles por Estados Unidos, se le preguntó si esta ha sido menos dañina de lo esperado para la economía, y el economista explicó que "se planteó una posible recesión mundial, pero a fecha de hoy el consenso de economistas es que el mundo va a crecer un 3 por ciento y el comercio internacional sigue en aumento". Respecto a España, explica que "en primavera se decía que íbamos a crecer un 2,5 a final de año y casi con toda seguridad será un 3".

El motivo por el que España ha mejorado este 3% económicamente es, principalmente, el consumo, "que está yendo muy fuerte", según de la Torre. Entonces, ¿no debería haber mejorado la renta de las familias? "No, y esa es la dicotomía", contesta. "La explicación es que el crecimiento puede ser por cantidad o por calidad; el primero es abrir fronteras y dejar que entren 600.000 inmigrantes al año en España, de estos pongamos que 400.000 encuentran trabajo y gastan el 95% de su sueldo, por ejemplo, eso va al crecimiento y al PIB."

Señala que esto no hace que la renta crezca, ya que "el país crece porque están entrando flujos masivos de inmigrantes, pero no está mejorando la renta per cápita de las familias, eso sería crecer en calidad, mejorar la productividad y que las empresas puedan pagar más". Y esto no hace sino empeorar aún más la situación de la vivienda. "si admites un flujo de 600.000 personas al año, una intensidad brutal, cinco veces más que la de Alemania o Francia, eso tensiona el mercado de la vivienda. Hay mucha demanda y no hay suficiente oferta, se genera un problema social grave", zanja el experto.