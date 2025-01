Este es el motivo por el cual no se puede casar Grison: "Es lo que toca"

'La Revuelta' ha llegado para revolucionar la televisión. TVE compite directamente contra 'El Hormiguero' de Antena 3, líder indiscutible de la franja horaria, para apoderarse con el 'acces prime time'.

El formato de David Broncano se emite de lunes a jueves a las 21:40 horas, con una duración de 70 minutos. En este colaboran caras conocidas como la de Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, y cuentan cada noche con algunos invitados que son entrevistados.

En el programa de ayer, Grison, que tiene dos hijos, reconoció uno de los motivos por el cual aún no se ha casado con su pareja: "No me puedo casar, no hay citas. ¡No se puede uno casar! Llamo todos los días para pedir cita y nada".

Por otro lado, el colaborador de 'La Revuelta' cree que en las bodas hay trampa, ya que la cantidad que se ha de pagar es importante. "Si quieres casarte tienes que pillar un notario y son 800 euros. Eso cuesta casarte. No quiero pagar eso para casarme, ¿estamos locos? Me compro una Yamaha con eso", admitió entre risas.

💍Grison quiere casarse PERO hay letra pequeña #LaRevuelta pic.twitter.com/GaR8HKF1mK — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 30, 2025

No obstante, Grison a día de hoy tampoco se podría casar, debido a que no está bautizado: "No puedo porque no estoy bautizado. Es gratis, pero tienes que pagar las flores, tienes que hacer el cursillo todos los sábados". A pesar de las dificultades, el colaborador concluyó que "después de tres hijos es lo que toca. El perro, que también lo considero un hijo".