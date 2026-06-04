FAMOSOS
El motivo por el que Carmen Lomana se negó rotundamente a ir a 'La Casita' de Bad Bunny
La colaboradora de televisión fue invitada con la creadora de contenido Lola Lolita, pero declinó la oferta del cantante puertorriqueño
Los conciertos de Bad Bunny están causando mucha polémica en España, especialmente por la zona VIP del espectáculo, conocida como 'La Casita'. El artista puertorriqueño invita a algunas de las celebridades más famosas del país, aunque no se entienden cuáles son los criterios de selección, ya que una parte de los asistentes son personas que se encuentran en la pista.
Sin embargo, hay ciertos perfiles que son escogidos a dedo, lo que ha generado críticas por considerar que la selección responde, en gran medida, a cánones de belleza.
En los conciertos que ha ofrecido por España se ha podido ver a todo tipo de celebridades, como actores, deportistas, futbolistas, entre ellos Lamine Yamal, que acudió con su pareja, Inés García, creadores de contenido e incluso empresarios.
El motivo por el que Carmen Lomana declinó la propuesta
Una de las personas que se negó rotundamente a acudir a 'La Casita' fue Carmen Lomana, quien decidió rechazar la propuesta del artista puertorriqueño. En primer lugar, admitió que estaba invitada: "Yo podía haber ido a 'La Casita'".
La empresaria pudo asistir al concierto junto a Lola Lolita. A pesar de que los espectáculos están siendo un éxito total, Lomana no se arrepiente de haber rechazado la invitación y así lo explicó ante los micrófonos de 'Europa Press': "Menos mal que no he ido".
La colaboradora de televisión explicó el principal motivo por el que declinó la propuesta: "Porque ir ahí a mover el trasero, a cosificarme como mujer y a dar codazos para ver si te pones en primera fila, no, chico".
En tono irónico, Lomana se tomó con humor su situación y señaló qué sería lo único que podría hacerla cambiar de opinión: "A tomar el té, un chocolate con churros...".
Ester Expósito se defendió de las críticas
Una de las personas que más 'hate' le ha caído ha sido a Ester Expósito, pues se puso a bailar con Bad Bunny. La pareja de Kylian Mbappé se pronunció al respecto: "El problema no es un baile de dos segundos. Creo que el problema está en la mirada y el juicio de una parte de la sociedad muy misógina y, también, en las personas que utilizan las redes sociales para hacer daño. Ese es el problema, bueno una parte
- La impactante imagen de Kiko Matamoros desde el hospital: 'Estoy contagiado por el síndrome Riquelme
- Mercedes Milá deja a todos en shock con lo que cobraba por cada programa de 'Gran Hermano'
- Se confirma el futuro de 'El Hormiguero' tras la especulación sobre una salida de Antena 3
- El discurso de Henar Álvarez que la lleva a acabar desnuda en 'Al cielo con ella'
- Ya es oficial: el Gobierno aprueba la nueva normativa de la UE y la DGT que impulsará la baliza V16 y el despliegue de tecnologías conectadas
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Para tener derecho a 15 minutos de descanso durante la jornada laboral, se deben cumplir dos requisitos
- Ya es oficial: el BOE confirma el cambio de la Seguridad Social que te afectará si estás de baja laboral
- Un hombre de 56 años consigue una pensión de 1.656 euros tras la negación de la máxima en la Seguridad Social