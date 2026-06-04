El motivo por el que Carmen Lomana se negó rotundamente a ir a 'La Casita' de Bad Bunny

Los conciertos de Bad Bunny están causando mucha polémica en España, especialmente por la zona VIP del espectáculo, conocida como 'La Casita'. El artista puertorriqueño invita a algunas de las celebridades más famosas del país, aunque no se entienden cuáles son los criterios de selección, ya que una parte de los asistentes son personas que se encuentran en la pista.

Sin embargo, hay ciertos perfiles que son escogidos a dedo, lo que ha generado críticas por considerar que la selección responde, en gran medida, a cánones de belleza.

En los conciertos que ha ofrecido por España se ha podido ver a todo tipo de celebridades, como actores, deportistas, futbolistas, entre ellos Lamine Yamal, que acudió con su pareja, Inés García, creadores de contenido e incluso empresarios.

Madrid se rinde a Bad Bunny: así ha sido el primero de los diez conciertos en la capital / Archivo

El motivo por el que Carmen Lomana declinó la propuesta

Una de las personas que se negó rotundamente a acudir a 'La Casita' fue Carmen Lomana, quien decidió rechazar la propuesta del artista puertorriqueño. En primer lugar, admitió que estaba invitada: "Yo podía haber ido a 'La Casita'".

La empresaria pudo asistir al concierto junto a Lola Lolita. A pesar de que los espectáculos están siendo un éxito total, Lomana no se arrepiente de haber rechazado la invitación y así lo explicó ante los micrófonos de 'Europa Press': "Menos mal que no he ido".

La colaboradora de televisión explicó el principal motivo por el que declinó la propuesta: "Porque ir ahí a mover el trasero, a cosificarme como mujer y a dar codazos para ver si te pones en primera fila, no, chico".

En tono irónico, Lomana se tomó con humor su situación y señaló qué sería lo único que podría hacerla cambiar de opinión: "A tomar el té, un chocolate con churros...".

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Ester Expósito se defendió de las críticas

Una de las personas que más 'hate' le ha caído ha sido a Ester Expósito, pues se puso a bailar con Bad Bunny. La pareja de Kylian Mbappé se pronunció al respecto: "El problema no es un baile de dos segundos. Creo que el problema está en la mirada y el juicio de una parte de la sociedad muy misógina y, también, en las personas que utilizan las redes sociales para hacer daño. Ese es el problema, bueno una parte