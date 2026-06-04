Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España - IrakDónde ver España - IrakBarça - UCAM MurciaItalia - España sub-17Dónde ver Italia - EspañaFichajes BarçaFerrero AlcarazCesc FabregasMourinho MadridEnrique RiquelmeMercado de fichajesEtapa 7 Giro Italia FemeninoClasificación Giro Italia FemeninoEspaña - Irak horarioMarc MárquezSergio RamosRoland Garros hoyPróximo torneo Rafa JódarMultas DGTLey de Propiedad HorizontalBarça - UCAM MurciaCuadro Playoffs Liga EndesaElecciones Real MadridNoticias BarçaEspaña - InglaterraCuándo pelea TopuriaHorarios MotoGPHorarios F1Enrique Riquelme CoxJordi CruzParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

FAMOSOS

El motivo por el que Carmen Lomana se negó rotundamente a ir a 'La Casita' de Bad Bunny

La colaboradora de televisión fue invitada con la creadora de contenido Lola Lolita, pero declinó la oferta del cantante puertorriqueño

Carmen Lomana, en el punto de mira

Carmen Lomana, en el punto de mira

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Los conciertos de Bad Bunny están causando mucha polémica en España, especialmente por la zona VIP del espectáculo, conocida como 'La Casita'. El artista puertorriqueño invita a algunas de las celebridades más famosas del país, aunque no se entienden cuáles son los criterios de selección, ya que una parte de los asistentes son personas que se encuentran en la pista.

Sin embargo, hay ciertos perfiles que son escogidos a dedo, lo que ha generado críticas por considerar que la selección responde, en gran medida, a cánones de belleza.

En los conciertos que ha ofrecido por España se ha podido ver a todo tipo de celebridades, como actores, deportistas, futbolistas, entre ellos Lamine Yamal, que acudió con su pareja, Inés García, creadores de contenido e incluso empresarios.

Madrid se rinde a Bad Bunny: así ha sido el primero de los diez conciertos en la capital

Madrid se rinde a Bad Bunny: así ha sido el primero de los diez conciertos en la capital / Archivo

El motivo por el que Carmen Lomana declinó la propuesta

Una de las personas que se negó rotundamente a acudir a 'La Casita' fue Carmen Lomana, quien decidió rechazar la propuesta del artista puertorriqueño. En primer lugar, admitió que estaba invitada: "Yo podía haber ido a 'La Casita'".

La empresaria pudo asistir al concierto junto a Lola Lolita. A pesar de que los espectáculos están siendo un éxito total, Lomana no se arrepiente de haber rechazado la invitación y así lo explicó ante los micrófonos de 'Europa Press': "Menos mal que no he ido".

La colaboradora de televisión explicó el principal motivo por el que declinó la propuesta: "Porque ir ahí a mover el trasero, a cosificarme como mujer y a dar codazos para ver si te pones en primera fila, no, chico".

En tono irónico, Lomana se tomó con humor su situación y señaló qué sería lo único que podría hacerla cambiar de opinión: "A tomar el té, un chocolate con churros...".

Noticias relacionadas

Ester Expósito se defendió de las críticas

Una de las personas que más 'hate' le ha caído ha sido a Ester Expósito, pues se puso a bailar con Bad Bunny. La pareja de Kylian Mbappé se pronunció al respecto: "El problema no es un baile de dos segundos. Creo que el problema está en la mirada y el juicio de una parte de la sociedad muy misógina y, también, en las personas que utilizan las redes sociales para hacer daño. Ese es el problema, bueno una parte

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La impactante imagen de Kiko Matamoros desde el hospital: 'Estoy contagiado por el síndrome Riquelme
  2. Mercedes Milá deja a todos en shock con lo que cobraba por cada programa de 'Gran Hermano'
  3. Se confirma el futuro de 'El Hormiguero' tras la especulación sobre una salida de Antena 3
  4. El discurso de Henar Álvarez que la lleva a acabar desnuda en 'Al cielo con ella'
  5. Ya es oficial: el Gobierno aprueba la nueva normativa de la UE y la DGT que impulsará la baliza V16 y el despliegue de tecnologías conectadas
  6. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Para tener derecho a 15 minutos de descanso durante la jornada laboral, se deben cumplir dos requisitos
  7. Ya es oficial: el BOE confirma el cambio de la Seguridad Social que te afectará si estás de baja laboral
  8. Un hombre de 56 años consigue una pensión de 1.656 euros tras la negación de la máxima en la Seguridad Social

El motivo por el que Carmen Lomana se negó rotundamente a ir a 'La Casita' de Bad Bunny

El motivo por el que Carmen Lomana se negó rotundamente a ir a 'La Casita' de Bad Bunny

Confirmado por el BOE: las oposiciones con sueldos de hasta 1.750 euros al mes para las que sólo piden tener la ESO

Confirmado por el BOE: las oposiciones con sueldos de hasta 1.750 euros al mes para las que sólo piden tener la ESO

Jorge Samuel Gutiérrez, exjefe de cocina del Manchester City: "A Guardiola le gustan mucho los guisantes a la catalana y siempre me pedía la misma carne"

Jorge Samuel Gutiérrez, exjefe de cocina del Manchester City: "A Guardiola le gustan mucho los guisantes a la catalana y siempre me pedía la misma carne"

Comprobar Lotería Nacional de hoy, en directo: resultados del sorteo del jueves 4 de junio

Comprobar Lotería Nacional de hoy, en directo: resultados del sorteo del jueves 4 de junio

Las multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos

El hijo que más ayuda a sus padres no siempre tiene derecho a recibir más herencia: dejarle una vivienda o dinero puede generar problemas legales

El hijo que más ayuda a sus padres no siempre tiene derecho a recibir más herencia: dejarle una vivienda o dinero puede generar problemas legales

José Antonio, padre de Andrés Iniesta (42 años): "Con 12 años no hablaba mucho, pero se quedaba con todo"

José Antonio, padre de Andrés Iniesta (42 años): "Con 12 años no hablaba mucho, pero se quedaba con todo"

Los expertos alertan de errores al declarar herencias en el IRPF: dos claves fiscales y qué bienes deben tributar los herederos

Los expertos alertan de errores al declarar herencias en el IRPF: dos claves fiscales y qué bienes deben tributar los herederos