¿Por qué Barcelona no se inunda? Jaume Collboni revela el motivo por el que las lluvias no llenan de agua sus calles

Desde la DANA que se instaló en España el pasado 29 de octubre de 2024, y que afectó de pleno a la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, son muchas las poblaciones que viven con preocupación el riesgo de nuevas inundaciones.

La gota fría dejó un trágico balance de más de 220 fallecidos, además de provocar graves destrozos en calles, viviendas e infraestructuras de varias ciudades del país.

Este jueves 6 de noviembre, Cataluña se encuentra en alerta máxima ante un nuevo episodio de lluvias torrenciales. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso naranja por precipitaciones intensas que podrían superar los 60 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que Protecció Civil envió un mensaje de emergencia a la población a través del sistema ES-Alert, recomendando evitar desplazamientos y extremar la precaución en zonas inundables.

Sin embargo, hace un tiempo que Jaume Collboni y Laia Bonet desvelaron en un vídeo en redes sociales el motivo por el que Barcelona no se inunda fácilmente.

El alcalde de la ciudad condal explicó que bajo tierra hay depósitos pluviales que recogen toda el agua sobrante y después la van distribuyendo y la van depurando: "Son infraestructuras claves para protegernos frente a las lluvias torrenciales que cada vez son más frecuentes debido a los efectos del cambio climático".

Los políticos comentaron que desde los Juegos Olímpicos, Barcelona ha aprovechado cualquier obra pública que se realizara para desarrollar una red amplia de depósitos pluviales con tal de almacenar el acceso de agua.

#Dana #DipòsitsPluvials #Barcelona ♬ sonido original - Jaume Collboni @jaumecollboni Ens endinsem a les entranyes de Barcelona per descobrir un dels secrets de la ciutat: els dipòsits pluvials ❤️🌧️. Aquests dipòsits són essencials per protegir-nos de les pluges torrencials, cada vegada més freqüents a causa del canvi climàtic. Actuen com a grans magatzems d’aigua que ajuden a prevenir inundacions i reduir l'impacte d'aquests fenòmens extrems. #CanviClimàtic

Actualmente hay 15 depósitos con una capacidad de 450.000 m³, el equivalente a unas 180 piscinas olímpicas, y apuntaron que están en construcción el depósito pluvial de la rambla Prim y el colector de Vila i Vilà.