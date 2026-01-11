SOCIEDAD
El actor turco Can Yaman es detenido en Estambul durante una operación antidroga
La investigación continúa abierta y están recabando pruebas para llegar a un veredicto final
Muchos españoles estarán familiarizados con el nombre de Can Yaman, un actor turco de 36 años que ha protagonizado varias de las series más populares del país que han llegado a territorio nacional.
Siendo estrella en obras emitidas en España, como Erkenci Kuş, Dolunay, İnadına Aşk y Bay Yanlış, Yaman se ha hecho un nombre dentro de la escena actoral, aunque hoy su figura es invocada nuevamente entre las noticias por una razón desagradable: ha sido detenido en una operación antidroga en Estambul.
En un intento por continuar reduciendo los embates de las drogas y el narcotráfico, la policía de Turquía ha estado llevando a cabo numerosas redadas, incluyendo una que fue ejecutada el 10 de enero y que tuvo como objetivo diversos locales de la capital, estando Yaman en uno de ellos.
La intervención se efectuó a lo largo de nueve locales nocturnos en simultáneo y, efectivamente, se logró encontrar estupefacientes, lo que condujo tanto a la detención de los dueños de los establecimientos como a la de las siete personas involucradas con el material.
Así, pues, a Yaman se suma la actriz Selen Görgüzel y al productor y dueño del local Muzaffer.
¿Qué dice la ley turca sobre la posesión de estupefacientes?
Según las mismas fuentes, los detenidos han sido trasladados al Instituto de Medicina Forense para someterse a un análisis de sangre. En este sentido, la ley en Turquía es clara: “El que adquiera, acepte o posea drogas ilícitas para uso personal será sancionado con prisión de dos a cinco años”.
Uno de los puntos clave de la investigación se sitúa en un hotel localizado en la zona de Bebek, a orillas del Bósforo. Allí, equipos de las fuerzas armadas de seguridad pública llevaron a cabo un registro que se prolongó durante aproximadamente tres horas, con la participación de seis perros especializados en detección de este tipo de sustancias.
Durante la inspección se recogieron diversos materiales que fueron incorporados como pruebas. En ese operativo fueron detenidas, además de Görgüzel, otras personas vinculadas al establecimiento, propiedad del productor Muzaffer Yildirim, que ya se encuentra arrestado por causas relacionadas.
Por el momento, las autoridades no han hecho pública la acusación formal contra Can Yaman, las investigaciones siguen abiertas y se mantienen los análisis sobre las pruebas recabadas durante las redadas para concretar el veredicto final.
