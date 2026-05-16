Los Mossos obligan a cerrar la tienda de Swatch en Barcelona por la 'fiebre' del reloj 'Swatch x Audemars Piguet'

La fiebre por las colaboraciones relojeras vuelve a dejar imágenes de largas colas en ciudades de todo el mundo, y Barcelona no es una excepción. El lanzamiento este sábado de la inesperada alianza entre Swatch y la firma de lujo Audemars Piguet ha desatado la expectación entre coleccionistas y, sobre todo, revendedores. Tanto es así, que muchos llevaban días acampando delante de las principales tiendas de Swatch.

Cientos de personas se concentraron en el paseo de Gràcia con la intención de conseguir una de las piezas más deseadas del momento. La expectación fue tan grande que la situación empezó a complicarse debido a la tensión entre algunos asistentes. Los Mossos d'Esquadra tuvieron que intervenir desplegando unidades de ARRO para controlar el entorno y evitar posibles altercados entre quienes esperaban comprar el reloj.

Eternas colas, aunque cerrado por seguridad

Aunque la apertura de la tienda estaba prevista para las diez de la mañana, finalmente el establecimiento decidió no abrir sus puertas ante la gran aglomeración de personas. Poco después, las autoridades comenzaron a desalojar la zona para recuperar la normalidad en el paseo de Gràcia.

El modelo presentado, conocido como 'RoyalPop', llevaba varios días despertando interés entre coleccionistas y seguidores de la marca. Swatch había alimentado la expectación mediante avances y publicaciones en internet antes de confirmar la fecha definitiva del lanzamiento. Muchos compradores buscaban adquirir el producto para revenderlo posteriormente a precios muy superiores en plataformas de segunda mano, una práctica que ya se ha repetido en anteriores colaboraciones de la firma.

El reloj tenía un precio inicial cercano a los 400 euros y solo un número reducido de personas podía acceder a una unidad. Barcelona se convirtió nuevamente en escenario de este tipo de fenómenos relacionados con productos exclusivos, largas colas y reventa masiva de artículos de colección.

En la capital catalana, varias personas llevan días instaladas ante la tienda de Swatch del paseo de Gràcia, donde este sábado se pondrá a la venta la colección exclusiva. Algunos aficionados comenzaron a hacer cola a principios de semana con el objetivo de asegurarse un ejemplar; escenas que, simultáneamente, se están produciendo en ciudades como Nueva York, Londres o Tokio.

'Royal Pop': modelos, precios y reventa

La pieza combina la estética pop y desenfadada de Swatch con la reconocible caja octogonal del Royal Oak y se presenta en ocho versiones distintas, con diferentes combinaciones de color. Además de su función principal, el reloj puede utilizarse también como colgante, reloj de sobremesa o accesorio para colgar del bolso o mochila.

Los clientes podían elegir entre seis modelos de dos agujas (horas y minutos) con un precio de 385 euros, y otras dos versiones equipadas con una subesfera de segundero situada a las 6 y la corona a las 3, que costarán 400 euros.

Pero, como suele ocurrir con este tipo de lanzamientos, su precio de reventa se multiplicará. Y es que, la expectación es tal, que el mercado de segunda mano ya se ha activado antes de que los relojes salgan a la venta. En Wallapop, algunos de los revendedores que hacen cola estos días ya los anuncian por precios que llegan a los 2.500 o 3.000 euros. "Estoy en la cola, colores a elegir", describen en los anuncios.

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Además de esta fiebre especulativa, el lanzamiento también ha despertado críticas entre algunos coleccionistas de lujo, que consideran que esta colaboración podría diluir el carácter exclusivo de Audemars Piguet. Otros expertos, en cambio, defienden que la alianza puede acercar la alta relojería a nuevas generaciones y convertir al Royal Oak en un icono todavía más transversal dentro de la cultura popular.