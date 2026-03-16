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Morrocotudo enfado entre Paco González e Isaac Fouto por el nivel arbitral en España: "¡No me toques los...!"
El presentador de 'Tiempo de Juego' explotó contra el colaborador
Nueva jornada de LaLiga y vuelve haber polémica por las decisiones arbitrales, concretamente por la patada de Samu Costa sobre Urko González de Zárate previa al gol de Pablo Torre, donde el VAR contactó con Ricardo de Burgos Bengoetxea para que revisara su decisión y anulase el tanto, pero el árbitro se mantuvo firme en su postura. "No veo que le golpee".
La jugada está en boca de todos y desde 'El Partidazo de COPE' analizaron la polémica en Son Moix. "A mí la decisión me parece muy sorprendente, pero de Burgos Bengoetxea es muy buen árbitro", expresó Juanma Castaño, algo que no compartió de ninguna de las maneras Paco González, presentador de 'Tiempo de Juego'.
Isaac Fouto remarcó: "Hay alguien incompetente por ahí diciendo que no ha cambiado su decisión para evitar que lo metan en la nevera. Digo 'incompetente', porque hay que ser realmente incompetente para decir eso, ya que no importa. Si el comité considera que es una falta clara, como probablemente lo hará, te van a meter en la nevera igualmente. Así que no tiene ningún sentido".
En ese instante, el presentador de 'Tiempo de Juego' expuso que "la mayoría de los árbitros del fútbol español no tienen ni idea de fútbol", lo que Fouto contestó: "Bueno ni los periodistas". Una declaración que no pasó por alta: "Desde luego, empezando por ti".
Los únicos colegiados que le gustan a González son García Verdura y Ortiz Arias por su manera de arbitrar, ya que dejan jugar y no quieren ser los protagonistas del partido. "Todos los demás que desaparezcan, no tienen ni idea", sentenció.
Fouto no dudó en reprocharle: "Si desaparecen, va a ser complicado sacar los partidos. Paco, no mandemos esos mensajes, son muy peligrosos, porque al final la gente no va a jugar fútbol. Sin árbitros no hay fútbol; sin periodistas sí, pero sin árbitros, no".
Algo que no entendió, ya que podrían subir colegiados de Primera Federación o fichar de otros países. "Vamos a tener cuidado con los mensajes que mandamos porque este micrófono llega a mucha gente", repitió Fouto.
Después de varios segundos de máxima tensión, el presentador de 'Tiempo de Juego' explotó: "Ten cuidado tú y no me toques los huevos, ¿vale? Te ha quedado clarito. Ningún árbitro tiene ni puñetera idea de fútbol y de Burgos Bengoetxea si no ve falta de Samu Costa es que no vale para arbitrar".
Fouto defendió de que de Burgos Bengoetxea tiene todo el derecho a equivocarse, aunque González siguió erre que erre: "Aceptó el error en directo, pero si te lo ponen en siete cámaras...".
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