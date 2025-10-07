Morderte las uñas: el verdadero significado según la psicología

¿Cuántos de vosotros os mordéis las uñas habitualmente? Es un gesto tan común, que muchas personas lo hacen sin darse cuenta. Este hábito, conocido en psicología como onicofagia, va mucho más allá de una simple costumbre: puede reflejar estados emocionales internos como ansiedad, estrés, frustración o incluso inseguridad personal.

Si bien suele empezar en la infancia, también es habitual en adultos, y en algunos casos, puede acabar convirtiéndose en una conducta difícil de controlar.

Según expertos en salud mental, la onicofagia se enmarca dentro de los comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo, como rascarse la piel o tirarse del cabello. Estas conductras funcionan, de manera inconsciente, como una manera de liberar tensión o calmar la ansiedad de forma temporal.

Sin embargo, esa sensación de alivio dura poco, y con frecuencia, viene acompañada de culpa o malestar al darse cuenta del daño físico o estético que provoca.

¿Qué dice la psicología de todo esto? Detrás de este comportamiento puede haber una dificultad para gestionar las emociones intensas, una baja autoestima o incluso un intento de mantener el control en momentos de incertidumbre.

En casos muy graves, este hábito aparentemente inofensivo puede acabar causando heridas, infecciones o inflamaciones en los dedos de la mano, especialmente cuando se muerde la piel que rodea las uñas.

Aunque no siempre requiere tratamiento, los expertos recomiendan prestar atención si la onicofagia acaba causando dolor, vergüenza o ansiedad, apostando por técnicas de relajación o la terapia cognitivo-conductual.

Más allá de una cuestión estética, morderse las uñas sin darse cuenta es una señal que invita a mirar hacia dentro y a idenitifcar cuáles son las emociones que se están intentando gestionar con un gesto cotidiano, pero revelador.