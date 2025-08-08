Ni morderte las uñas ni maquillarte: estas son las multas más absurdas de la DGT que te pondrán en la operación salida

Comienza una nueva operación salida del verano, y miles de conductores cogerán su coche para desplazarse a otra ciudad. Los fines de semana con mayor cantidad de desplazamientos son especialmente críticos, ya que el incremento en el número de vehículos en circulación eleva significativamente las probabilidades de que ocurran accidentes.

En estas fechas también aumentan los controles en carretera, por eso es fundamental conocer el reglamento de circulación de la Dirección General de Tráfico (DGT) para que no te pongan ninguna multa si cometes alguna de estas imprudencias.

Aunque muchos conductores asocian las multas de tráfico a excesos de velocidad o aparcamientos indebidos, la DGT contempla un amplio abanico de sanciones que pueden parecer insólitas.

Algunas de estas sanciones resultan tan sorprendentes que podrías estar cometiéndolas sin saberlo y pagar hasta 200 euros por ello. Conducir es una actividad que requiere toda la atención del conductor, por eso, la DGT ha regulado numerosas conductas para garantizar la seguridad, aunque han surgido multas que muchos califican como exageradas o incluso absurdas.

Desde tener el móvil hasta insultar a otros conductores

Entre las infracciones más insólitas se encuentra repostar con el móvil encendido, una acción que puede sancionarse con 80 euros, aunque no se haya demostrado un peligro real. Lo mismo ocurre con tener la radio puesta mientras echas gasolina, una multa también de 80 euros.

Besar al copiloto, morderse las uñas o insultar por la ventanilla también son motivo de sanción. También, si te maquillas mientras esperas en un semáforo en rojo, podrías enfrentarte a una multa de hasta 200 euros y perder dos puntos del carnet.

Otras situaciones curiosas incluyen poner un cartel de "Se vende" en el coche, que puede costarte 200 euros si se considera que obstaculiza la visibilidad, o circular con la matrícula sucia, que también conlleva pérdida de puntos. Incluso acciones como andar por el lado incorrecto de la carretera (80 euros) o cruzar en rojo como peatón (200 euros) están sancionadas.

Estas medidas buscan promover una conducción responsable, pero muchos conductores las reciben como excesivas. En cualquier caso, conviene conocerlas para evitar sorpresas desagradables en la carretera.