Los Morancos, encerrados toda la noche en un AVE, amenizan la espera con bulerías: "Había hecho kits de supervivencia, pero me los he comido ya"

La semana pasada empezaba con el gran apagón que dejó a millones de españoles sin luz durante varias horas y que tanto dio que hablar durante la semana.

Esta semana 'horribilis' terminaba ayer, domingo, con un nuevo problema en las líneas de AVE por culpa de un robo de casi 300 metros de cobre de las catenarias en Toledo que dejó tiradas a más de 10.000 personas que viajaban en 30 trenes, en el trayecto entre Sevilla y Madrid, algunos durante 14 horas.

En uno de estos AVE viajaba uno de los duetos cómicos más aclamados en el país: los Morancos, que lejos de frustrarse por la situación, ayudaron a que todo el mundo lo pasara de la mejor manera con un poco de su 'duende'.

"Nosotros hemos terminado en el teatro el Capitol a las 7 de la tarde y cogemos el AVE de las 8 siempre, porque estamos todos los fines de semana ahí, en Madrid", explicaba César Cadaval.

De repente, guitarra en mano, improvisaron una bulería con la situación que les tocó vivir en el convoy: "Se nos quedó parado. Llegaba a las 22:30h, pero nos hemos equivocado", rimaba el mayor de los hermanos ante los 'olés' del resto de pasajeros.

"¿A qué hora vamos a llegar? Que nos lo diga la Renfe, ellos sí que lo sabrán", continuaba Cadaval, que comentaba en redes que se congratulaba de que estuviese "toda la compañía, hemos cogido la guitarra y le hemos cantado a la luz, al apagón y a todos. Por lo menos nos estamos divirtiendo", comentaba resignado.

También revelaban que han pasado la noche a oscuras y que imperó la "desinformación". Sin embargo, gracias a los hermanos Cadaval todos pudieron pasar el mal trago un poco menos amargo.

"Yo me había hecho kits de supervivencia, ¿sabes? Pero me los he comido ya", comentaba en tono de humor César, haciendo alusión a los consejos de la UE y a la situación que se había vivido tan solo unos días antes en todo el país.

Pese al momento de desasosiego para calmar los ánimos en el tren, los humoristas no dejaron de criticar una situación que es demasiado habitual: "Aquí hay madres con niños pequeños que no pueden darles de comer, deberían de ayudar un poquito más. Estamos en un país tercermundista", se quejaban.