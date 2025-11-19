TELEVISIÓN
Los Morancos en 2025: así es la vida actual de los humoristas, invitados de hoy de 'El Hormiguero'
El dúo de humoristas se sentará esta noche, 19 de noviembre, con Pablo Motos
¿Quién no sabe de la existencia de Los Morancos, uno de los dúos de humoristas más míticos de la televisión en España? El dúo sevillano visita esta noche a Pablo Motos en 'El Hormiguero' para celebrar más de cuatro décadas de éxito, demostrando que su humor ha conseguido transcender genraciones y formatos.
Los Morancos, invitados de hoy, 19 de noviembre, de 'El Hormiguero'
El plató de 'El Hormiguero' se prepara para una de esas veladas donde las risas están, literalmente, aseguradas. César y Jorge Cadaval, nuestros buenos amigos Los Morancos, regresan hoy al programa en un momento clave de su calendario 2025: la recta final de su exitoso espectáculo en la capital.
Los humoristas vuelven a Madrid con 'Bis a Bis', la obra que ha colgado el cartel de "no hay billetes" en numerosas ocasiones y con la que estarán en el emblemático Teatro Capitol de Madrid solo hasta el próximo 30 de noviembre.
En esta hilarante propuesta, los hermanos Cadaval se enfrentan a una trama carcelaria llena de enredos, donde la sátira política y social se mezcla con sus característicos personajes, demostrando que su capacidad para diseccionar la realidad española sigue más afilada que nunca.
Y por si fuera poco, en pleno 2025 también confirmarán su nuevo espectáculo, en el que han estado trabajando estos últimos meses con el objetivo de encontrar sucesor a 'Bis a Bis'.
A sus más de 60 años, los sevillanos se nievan a bajar el ritmo y ya trabajan en la próxima vuelta de tuerca de su carrera, manteniendo de nuevo (o al menos intentándolo) esa conexión única que acaba uniendo a abuelos, hijos y nietos frente al escenario, aunque ahora estén más alejados de la pantalla.
