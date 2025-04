Montoya rompe en lágrimas en 'Supervivientes 2025': "He tocado fondo"

Después de su participación en 'La isla de las tentaciones', Montoya se ha convertido en una de las personalidades más seguidas en televisión. El sevillano casi encadenó una isla con otra, y viajó hasta Honduras para convertirse en concursante de 'Supervivientes 2025'. Desde su llegada, parecía uno de los grandes favoritos para hacerse con el concurso.

No obstante, después de 45 días en Cayos Cochinos, el andaluz se ha visto afectado por las condiciones. De hecho, ha manifestado su posible abandono en 'Conexión Honduras'.

Durante el 'Oráculo de Poseidón', Laura Madrueño ha llamado la atención sobre el estado de Montoya. El andaluz no podía contener las lágrimas al expresar su agotamiento.

"Creo que ya no es la comida o haber perdido, no es eso. Creo que no sé si he tocado fondo. Más allá de eso, no sé. No puedo más. A nivel emocional creo que estaba fuerte, pero he revivido muchas cosas. Creo que al gente en España entenderá que esto está siendo muy duro y no sé, me ha venido así", decía entre lágrimas.

Montoya estaba visiblemente afectado y, por sus palabras, se podía observar cierta reflexión. "A nivel mental, esto es importante. No sé, no puedo. Veo a gente que habla por detrás, por delante... Yo no puedo, me estoy desfondando y no sé. España y flamencos, sé el apoyo que me dan".

Además, ha vuelto a buscar apoyo en Sandra Barneda, con quien tuvo una conexión especial en 'La isla de las tentaciones 8': "Sé que me miras y me entiendes porque soy persona".

La presentadora respondía, tratando de levantar su ánimo, "no puedes venirte abajo. Sé que es complicadísimo". "No lo sabes Sandra y mírame como persona y dime si esto como persona lo aguanta alguien. Que no, que no acaba nunca", respondía el sevillano.

Finalmente, Montoya ha explicado los motivos de su estado anímico: "El detonante ha sido todo en general. Deseo que Damián coma, no es la comida. Es la situación. No pensaba que me iba a encontrar a´si y él (Manuel) no tiene nada de culpa. Es la situación y creo que es todo muy reciente y a lo mejor con mi familia es cuando estoy bien".