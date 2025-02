Montoya, de 'La isla de las tentaciones', en el punto de mira por el entorno de Anita

'La isla de las tentaciones' es un programa de televisión presentado por Sandra Barneda, en el que cinco parejas viajan a una isla tropical junto a varios chicos y chicas para poner a prueba su relación. Pese a que el objetivo es fortalecer el amor resistiéndose a las tentaciones, que son los solteros y solteras, una gran mayoría salen solos o con un nuevo amor.

La audiencia no podía esperar más tiempo y a inicios de año llegó el estreno de la nueva edición del reality show, pero no sin introducir algunas novedades: hogueras mixtas y tres solteros VIP. Una temporada que está siendo un éxito y que está centrando la mayoría de miradas en Montoya, que ya se ha convertido en uno de los protagonistas principales.

Montoya no olvidará su paso por 'La isla de las tentaciones' jamás de los jamases. El sevillano es tendencia mundial y su carrera hacia Villa Playa quedará para siempre en la retina de los seguidores del reality del amor. Además, será inolvidable el grito de Barneda: "¡Montoya, por favor!".

A pesar de estar teniendo mucho protagonismo, su pareja, Anita, también está dando mucho de qué hablar tras su romance con Manuel. En el programa de Telecinco 'Fiesta', pudieron contactar con una amiga de ella, que les desveló los secretos más íntimos del concursante.

"En esta historia, ni lo buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Anita está arrepentida y lo está pasando muy mal por la repercusión que está teniendo y se arrepiente de haber hecho todo. Se siente una víctima de Manuel y de Montoya", afirmó.

La amiga explicó que "ella lo ha pasado muy mal por amor, ha sido maltratada tanto física como psicológicamente". Además, era una relación a distancia, debido a que Anita vive en Barcelona y él en Sevilla. No obstante, lo que más sorprendió a los espectadores fue cuando expresó que Montoya quería ir de tentador a la versión italiana de 'La isla de las tentaciones'.

Sin embargo, en Italia se dieron cuenta que tenía pareja: "El programa se da cuenta de que está con Anita y le dicen que no puede participar porque está mintiendo. Llega a España y empieza 'por favor, Anita, vamos a ir, vamos a ir, por favor'".

La joven confesó que Anita no tenía ningún interés a ir al reality show del amor. "No le hace falta un plató de televisión ni participar para ganar dinero porque tiene una vida muy tranquila y gana muy bien. No le hacía falta ninguna", señaló en el programa 'Fiesta'.

"Antes de entrar en el programa tienen una bronca muy fuerte. Anita le dice que deje el trabajo, 'llevamos un año de relación a distancia, nos queda un mes para entrar, vente a Barcelona, yo te mantengo y entramos con la relación más reforzada al estar un mes entero juntos'",reveló a toda la audiencia.

No nos hemos podido resistir... ¡Esto es CINE! 🚬



El lunes y el miércoles a las 22:00h nuevas entregas de #LaIslaDeLasTentaciones en Telecinco | @islatentaciones 🐍🍎 https://t.co/Fcaz2E6VTq pic.twitter.com/na2PuWKlCb — Telecinco (@telecincoes) February 7, 2025

A continuación, la amiga de Anita comentó que "él le dice que no, que se quiere quedar de pingoneo en Sevilla. Dejó el trabajo, pero le dijo que quería quedar de pingoneo en Sevilla. Además, se enfadan antes de entrar al programa porque Anita escucha unos audios de Montoya a sus amigos diciendo que 'me voy a liar con todo lo que se mueva porque así es como se triunfa y como se brilla'".

En consecuencia a todo lo que había dicho, el entorno de Montoya llamó a Kike Calleja para desmentir absolutamente todo: "Lo que estás contando no tiene nada que ver con la realidad. Ni lo de Italia ni nada lo demás. De hecho, le ofrecieron trabajo allí y renunció por Anita".