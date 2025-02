Montoya, de 'La isla de las tentaciones', pasa página con Gabriella tras la carrera a Villa Playa

'La isla de las tentaciones' es un programa de televisión presentado por Sandra Barneda, en el que cinco parejas viajan a una isla tropical junto a varios chicos y chicas para poner a prueba su relación. Pese a que el objetivo es fortalecer el amor resistiéndose a las tentaciones, que son los solteros y solteras, una gran mayoría salen solos o con un nuevo amor.

La audiencia no podía esperar más tiempo y a inicios de año llegó el estreno de la nueva edición del reality show, pero no sin introducir algunas novedades: hogueras mixtas y tres solteros VIP. Una temporada que está siendo un éxito y que está centrando la mayoría de miradas en Montoya, que ya se ha convertido en uno de los protagonistas principales.

Montoya no olvidará su paso por 'La isla de las tentaciones' jamás de los jamases. El sevillano es tendencia mundial y su carrera hacia Villa Playa quedará para siempre en la retina de los seguidores del reality del amor. Además, será inolvidable el grito de Sandra Barneda: "¡Montoya, por favor!".

A pesar de estar hundido tras ver a su pareja, Anita, con Manuel en la cama, el andaluz tomó una decisión drástica para disfrutar, de una vez por todas, de la experiencia en República Dominicana. Al llegar a Villa Montaña ya avisó a todos sus compañeros que Anita ya era pasado y que quería centrarse en conocer gente nueva, un mensaje dirigido a su tentadora, Gabriella.

Sin embargo, ella mantuvo alguna conversación que otra con Álvaro, pareja de Alba, que puso muy celoso al sevillano. Después de varias discusiones, Montoya le pidió que fuese sincera con él: "Yo sé que en el fondo eres un cacho de pan, en verdad. Y me encanta el instinto de aprendizaje de no fiarte de nadie. Sé sincera por una vez en tu vida".

La tentadora se abrió en canal y admitió que "a mí, si me pasa lo mismo aquí, lío una que no te digo, eso sí es verdad. Pero si a mí me atrae, tengo complicidad y todo el rollo, evidentemente le pueden dar por culo lo más grande".

Poco a poco, Montoya y Gabriella se van conociendo. Además, ya se han besado y han dormido juntos en repetidas ocasiones, aunque aún no han llegado a mantener relaciones sexuales. En el último avance del programa parece que subirá la temperatura entre ambos.