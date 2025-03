Montoya se derrumba en 'Supervivientes 2025': "He pagado un precio muy alto"

Los participantes de 'Supervivientes 2025' han tenido que ser evacuados de sus playas. La tormenta no ha cesado en Cayos Cochinos, y las condiciones meteorológicas no permiten seguir el concurso con normalidad. Laura Madrueño anunciaba la decisión en directo, ante la sorpresa de los espectadores: "Están siendo evacuados en Playa Calma, Playa Furia y también Montoya".

De esta manera, se confirmaba que la organización del 'reality' debía cambiar la escaleta al completo. 'Supervivientes 2025' había programado un reencuentro entre Montoya, Anita Williams y Manuel González, nuevos concursantes del programa. Sin embargo, los dos últimos no han podido realizar el salto desde el helicóptero. "Anita, Manuel y Montoya se reencuentran esta noche por sorpresa, si es que el tiempo lo permite", decía Carlos Sobera desde el plató de 'Tierra de nadie'.

Mientras, José Carlos Montoya se encontraba completamente solo en Playa Misterio. La sensación de 'La isla de las tentaciones' ha generado una enorme expectación con su participación en el concurso. No obstante, la sensibilidad del sevillano le ha jugado una mala pasada. En sus primeras horas en Honduras, Montoya se ha derrumbado al recordar todo lo que ha vivido en los últimos meses. La experiencia en República Dominicana, la infidelidad de Anita y su reciente fama internacional.

"Ha sido muy caro el precio. Yo también me vengo abajo... y por mucho que vayan bien las cosas, son cinco meses lo que han pasado. Esto es un reality show, ya valen las excusas. Voy a sacar fuerzas por todos los que me han dicho que me han apoyado. No me voy a rendir", aseguraba ante las cámaras de 'Supervivientes 2025'. Cabe recordar que ninguno de sus compañeros sabe de su presencia en la isla. "Nadie sabe que él está en 'Supervivientes'", explicaba Sobera desde plató.