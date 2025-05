Montoya y Carmen Alcayde se ríen de la anécdota de Makoke con Brad Pitt

La pasada emisión de 'Supervivientes 2025' estuvo marcada por la unificación de playas. Los concursantes llevan más de setenta días en Honduras, y la convivencia resulta cada vez más complicada

Durante la larga estancia, los supervivientes expresan su opinión sobre diferentes temas, incluso de las anécdotas de otros compañeros.

En la última gala, Jorge Javier Vázquez advertía a Makoke sobre unas declaraciones de Carmen Alcayde y Montoya. Los televisivos habían pasado el día recordando la historia sobre el presunto "acercamiento" de Makoke con Brad Pitt.

"Dice que en ese momento de 'viento' no hubo química por parte de ella y él sí", explica la presentadora. "Makoke es la única persona que puede decir que no sintió nada con él", respondía entre risas el sevillano.

"Mucho Brad, pero como Pitt", comentaba Alcayde. "No le ha puesto ni el 'pezoncito' y eso que me gusta hasta a mí", bromeaba el de Utrera.

La conversación no fue del agrado de Makoke, y así lo quiso expresar públicamente. "Yo entiendo que necesitan burlarse siempre de alguien para ellos lucir ese maravilloso humor que tienen que no hace ni puñetera gracia", afirmaba la comunicadora.

La concursante decidía no extenderse en la anécdota, especialmente por respeto a su pareja. No obstante, no ha dudado en lanzar un dardo a su compañera. "Si quieres podemos hablar de tu romance con Dinio que a lo mejor entretiene más".

Carmen Alcayde aseguraba que nunca pasó nada entre ellos, pero que no tiene inconveniente en hablar del tema. Finalmente, ha revelado como habría actuado ella si hubiera tenido un romance con el actor: "De todas maneras, si yo me hubiera acostado con Brad Pitt se lo contaría a todo el mundo".