Montoya y Carmen Alcayde, protagonistas de la expulsión más emotiva de 'Supervivientes 2025'

Esta semana, se ha producido una de las nominaciones más intensas de 'Supervivientes 2025'. En esta ocasión, Montoya, Anita y Carmen Alcayde han acabado sometidos al juicio de la audiencia.

La primera en conseguir la salvación fue la catalana, dejando a sus compañeros ante la posibilidad de terminar su concurso. La pareja de concursantes se había convertido en un dúo inesperable en Honduras.

No obstante, en los últimos días ha aumentado la tensión entre los amigos. De hecho, Anita Williams y Carmen Alcayde han tenido un inesperado enfrentamiento en la Palapa.

Después de solucionar las cosas, Jorge Javier Vázquez se preparaba para anunciar la decisión del público: "Los espectadores de 'Supervivientes' han decidido con sus votos en la app de Mitele que el concursante salvado sea... ¡Montoya!".

En aquel momento, el sevillano reaccionaba con una mezcla de sensaciones. "Gracias por todo. Perdonadme por todo. Me siento mal. Te quiero, Carmen", expresaba el de Utrera. Seguidamente, la presentadora ha recogido sus pertenencias para hablar con Laura Madrueño.

Aunque los porcentajes son ciegos, Montoya y Carmen hicieron sus alegatos para posicionarse en el concurso y que sus compañeros pudieran evaluar su participación.

En este caso, Makoke, Álex, Damián y Pelayo se han puesto con Montoya, mientras que Anita, Borja y Escassi preferían que Alcayde se quedara en el concurso.

Finalmente, Carmen Alcayde se ha podido retirar del plató dejando unas emotivas palabras: "Se lo merece muchísimo. Me gustaría decir algo. Primero, gracias a cada uno de vosotros por lo que habéis aportado a mi aventura, que ha sido muchísimo. Anita, eres una mujer increíble. Montoya, has sido mi concurso, has sido mi vida. Tú has confiado en mí y gracias a ti me lo he creído. Te quiero muchísimo", decía entre lágrimas.