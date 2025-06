Montoya se ausenta en el debate final de 'Supervivientes 2025': "Tiene un motivo de peso"

Este domingo, se ha producido el debate final de 'Supervivientes 2025', presentado por Carlos Sobera. Después de la tensa gala del jueves, existía cierta incertidumbre entre los espectadores por la posible ausencia de Montoya.

Al principio del programa, Anita Williams se dirigía hacia una sala de Mediaset para terminar con la incertidumbre. "No sé lo que voy a decir si está", decía la catalana ante la puerta.

Después de realizar una cuenta atrás, Anita abría la puerta y observaba una sala completamente vacía, confirmando la ausencia de Montoya. "En parte, me lo esperaba", reconocía la cuarta finalista del concurso.

Durante el debate, Anita reveló que no se sentía orgullosa sobre lo sucedido, y que había intentado contactar con Montoya al día siguiente del programa:

"Me bloqueó nada más salir... le intenté llamar al día siguiente y tampoco me lo cogió. Le quería decir que no estaba orgullosa de todo lo que le están diciendo por redes sociales", explicó.

En este contexto, Carlos Sobera explicaba la ausencia del sevillano en el debate final de 'Supervivientes 2025': "Montoya no está aquí con nosotros porque, tal y como habéis podido ver todos, concretamente el pasado jueves, no fue una noche fácil para él"

"Tampoco lo han sido los últimos meses, porque ha encadenado dos realities: 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes'. Las dos han sido experiencias muy importantes en su vida pero que también le han requerido un alto grado de exigencia y de implicación emocional", contó el presentador.

"Por recomendación médica, Montoya se encuentra en su casa, descansando", anunció Sobera. Después de la explicación del conductor del debate, Anita Williams mandó un mensaje al sevillano: "Que no coja el teléfono para nada, solo para hablar con la gente que lo quiere y con quien él quiera", sostenía la televisiva.