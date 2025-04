Montoya y Anita firman una tregua en 'Supervivientes 2025': "Tenemos que llevarnos lo mejor posible"

En las últimas horas, Montoya y Anita han tenido una sincera conversación ante las cámaras de 'Supervivientes 2025'. Desde su llegada a Honduras, los concursantes han tenido una relación intermitente, entre cariño y reproches. Hace unos días, la expareja de 'La isla de las tentaciones' tuvo una fuerte pelea en la Palapa.

La situación con sus playas es complicada, ya que Montoya parece estar apartado del resto del grupo, con la excepción de Carmen Alcayde, y Anita fue acusada de robar a sus compañeros.

En este contexto, la expareja se ha reunido en un punto de encuentro y han acercado posturas para mejorar su convivencia. "Mira, ya está. Al final, creo que me he levantado en otro mood", arrancaba el sevillano.

Montoya parece estar cansado de sus desencuentros, y cree que lo mejor es centrarse en disfrutar del concurso. "No sé lo que estaremos aquí, pero yo creo que hay que llevarnos lo mejor posible. No puedo olvidar lo que he sentido por ti y lo que nos hemos querido en un año. Aquí, evidentemente, puedo estar más cerrado al amor y con más desconfianza, pero yo el cariño te lo tengo".

Además, Montoya admitía haber pasado página sobre la mayoría de actos de Anita. "Nunca te he echado en cara nada... ¿Tú me reconoces que cuando te pones orgullosa se te va la boca e intentas molestarme? ¿Sin sentir las cosas?".

No obstante, Anita matizaba que cuando defendió a Gala no fue una cuestión de orgullo: "Ahí salió la Anita rabiosa". Montoya le explicaba que "la Anita amiga es un espectáculo. No es el momento de pensar en amor, no es la mejor cura. Te quiero y no te olvido, por mucho que me cabree y te reproche".

Durante la conversación, ambos firmaban una tregua de forma emotiva. "Yo no soy tu enemigo. Sé que hemos tenido fallos los dos, pero yo me he enamorado", confesaba el andaluz. Mientras, la catalana correspondía con un "y yo".

El concurso puede cambiar a partir de ahora, después de que hayan firmado esta alianza. Los compañeros de ambos reaccionarán en la gala de esta noche, a las 22:00 horas, durante el programa de 'Tierra de Nadie', presentado por Carlos Sobera.