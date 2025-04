Montoya, Anita y Carmen Alcayde son sancionados en 'Supervivientes 2025' por saltarse las normas

La emisión de 'Supervivientes 2025' comenzaba con polémica después de que dos concursantes se hayan saltado las normas del concurso. En las últimas horas, Anita Williams y Juan Carlos Montoya, expareja de 'La isla de las tentaciones', junto Carmen Alcayde, han protagonizado una infracción.

Este domingo, en 'Conexión Honduras', Sandra Barneda ha dado a conocer la sanción para los tres participantes. "Ha pasado algo muy grave, Montoya, Anita y Carmen Alcayde se han saltado las normas de 'Supervivientes', esta noche vamos a saber cuáles son las consecuencias, hay sanción segura para los tres", anunciaba la presentadora.

El incidente se ha producido esta semana, cuando Anita cruzaba la valla que separa ambas playas. La catalana estaba sufriendo un ataque de nervios, y los concursantes de playa Furia no dudaban en consolarla. "No puedo más, me estoy agobiando un montón. No puedo más con este grupo de m*erda", expresaba la televisiva.

Mientras Montoya le abrazaba, una redactora de la organización les alertaba que "se estaban saltando las normas". La discusión en playa Calma se desató cuando Laura Cuevas y Anita escogieron disfrutar de una comida sin tiempo en lugar de compartirla con sus compañeros.

El resto de miembros mostró su disconformidad con la decisión: "Confiábamos todos en que la comida repartida iba a venir a la playa". En aquel momento, Anita se sentía enfrentada con el resto del grupo, y buscaba la compañía de Montoya. Carmen también se acercaba, ofreciendo su abrazo, pero saltándose las normas.

Anita Williams ha asegurado sentirse señalada por el resto de sus compañeros, y cree que buscan cualquier fallo en sus acciones: "Todo lo hago mal, lo mires por donde lo mires", recriminaba.

Por otra parte, ha añadido que le molestan los prejuicios que Joshua y Koldo tienen con ella, ya que podrían tener una opinión desfavorable desde un primer momento cuando ocurre alguna situación en la playa.

Finalmente, Sandra Barneda ha comunicado la sanción a los concursantes. La organización de 'Supervivientes 2025' ha decidido que Anita y Montoya vivan enjaulados durante 24 horas en playa Furia. Además, Carmen Alcayde será la encargada de que sobrevivan, atendiéndoles durante toda la jornada.