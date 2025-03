Montoya abandona la Palapa durante la gala de 'Supervivientes 2025'

Este jueves, 'Supervivientes 2025' ha arrancado con mucha tensión. En las últimas horas, se ha revelado un presunto acercamiento entre Montoya y Anita, fuera de cámaras. La trama de 'La isla de las tentaciones' se ha trasladado hasta Honduras, y se ha llevado por delante al resto de concursantes. Mientras que Jorge Javier Vázquez preguntaba a los protagonistas, Montoya ha abandonado la Palapa en directo.

La anécdota comenzó en 'Tierra de nadie', cuando Anita discutió con Gala por acusarle de manipular a Montoya. La catalana estaba enfadada con el sevillano, por no haberle defendido ante el resto de compañeros.

Laura Cuevas trató de consolarla, revelando un acercamiento entre ambos: "¿Cómo que no va a querer volver contigo? Si el segundo día estábamos Makoke y yo cambiándome allí en la lona y estabais dándoos un beso en la ventana. Pero no tiene ni personalidad". Al escucharlo, Makoke corroboró la versión: "Te vimos".

En la gala, Anita Williams comenzaba defendiéndose de la situación. "Yo he estado meditando toda la noche porque sabía que este tema iba a salir. No sabía si decir la verdad o mentir", aseguraba.

Por su parte, Montoya ha negado cualquier beso y ha compartido su indignación: "Otra vez jodiéndome. Que me voy, se lo digo a Jorge. La estoy apoyando, que toda España no quiere ni que le hable. Y ahora se inventa lo de la lona, que no estoy para esto. Que me separen y me dejen solo o no me voy. Que yo he venido aquí a curarme".

La revelación de este supuesto momento íntimo, ha producido un enfrentamiento entre Montoya y Laura Cuevas. La de Cantora recriminó al andaluz su actitud. "Lo mejor es tú por un lado y yo por el mío, pero la estás mareando", zanjaba. Mientras Jorge Javier continuaba con el programa, Montoya abandonaba la Palapa en pleno directo.

"No sirvo para esto. Me ha vuelto a fallar. Yo no hago ni una prueba más aquí. Yo no estoy para esto. Yo me voy a mi casa. Yo estoy aquí que no estoy", exclamaba el sevillano, apartado de sus compañeros.

"Montoya ha salido corriendo de la palapa y ha dicho que quería abandonar", decía Jorge Javier. No obstante, el fenómeno de 'La isla de las tentaciones 8' regresaba con sus compañeros, más tranquilo pero manteniéndose en su postura y negando el beso con Anita.