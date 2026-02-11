Ni Los Montes de Galicia ni Casa Botín: Mbappé y Vinicius invitan a la plantilla del Real Madrid a este restaurante clandestino

El martes por la noche, la plantilla del Real Madrid se reunió en una cena privada en un restaurante de Madrid, en un ambiente relajado y lejos de los focos mediáticos. La iniciativa surgió de Vinicius y Mbappé, quienes invitaron a sus compañeros para reforzar la unión del grupo.

Los Montes de Galicia y Casa Botín son dos de los restaurantes más populares de Madrid, pero hay un establecimiento que está al alza. Se trata de 61.sixtyone, un restaurante-club que pretende cambiar la forma en la que se vive la noche en la capital española. En menos de dos meses, se ha convertido en el espacio preferido de Kylian Mbappé y Vinicius Jr, futbolistas del Real Madrid, y han querido compartir el espacio con el resto de la plantilla.

El proyecto está liderado por el Grupo Mosh, donde ofrece una experiencia única y muy completa, debido a que incluye alta cocina, arte, música y diseño. Llevan a cabo el 'Art Dining Club', un concepto híbrido exclusivo que fusiona alta gastronomía, arte contemporáneo y ambiente de club nocturno en un mismo espacio.

¿Dónde se encuentra 61.sixtyone?

El restaurante-club 61.sixtyone es todo un misterio, ya que a través de sus redes sociales, donde tienen la cuenta privada, apuntan que está ubicado en el número 61 de una calle de Madrid, pero desde 'Woman' señalan que se encuentra ubicado en el número 61 de José Abascal, de ahí su nombre. Respecto al horario del local, señalan que está abierto cada día a partir de las 19:00 horas.

Por dentro, el local está cuidado al detalle, con el objetivo de crear un ambiente íntimo y cosmopolita, donde aromas, iluminación y música se mezclan con precisión.

¿Cuál es su oferta gastronómica?

61.sixtyone cuenta con una propuesta gastronómica liderada por Franco Franceschini, chef ejecutivo del grupo, acompañado de un diseño envolvente firmado por Archidom Studio.

Los platos más destacados de la carta son la ensalada de aguacate a la brasa, sus variaciones de wagyu, las costillitas angus, el lenguado 'Mmeunière' y su postre más popular, el cremoso flan 'abuela Nelly', El ticket medio es de 100 euros por persona.

Después de la cena, el restaurante cambia radicalmente para transformarse en un club y continuar la noche de otra manera. La luz se vuelve más oscura, las mesas se retiran y la música se intensifica.

En 61.sixtyone no solo han estado estrellas del fútbol como Mbappé y Vinicius, sino también actores españoles como Arón Piper y Ester Expósito, el cantante Ozuna y el peleador Ilia Topuria, entre otras celebridades.