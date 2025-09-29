Mónica Naranjo destapa en 'La Revuelta' toda la verdad sobre la primera temporada de 'La isla de las tentaciones'

Arranca una nueva semana para 'La Revuelta', y desde Televisión Española confían en mejorar los datos de audiencia del programa. El formato, presentado por David Broncano, no atraviesa su mejor momento, ya que la semana pasada firmó sus peores registros, con un 11 % de share, una media de 1.379.000 espectadores y algo más de 3,7 millones de espectadores únicos.

La emisión ha empezado con un 'dardo' del presentador jiennense al Real Madrid tras la derrota por 5-2 contra el Atlético de Madrid. A continuación, ha dado paso a Mónica Naranjo, quien ha acudido a 'La Revuelta' para promocionar su nuevo 'single'. Como ya es habitual en el programa, han hablado de otros temas, entre ellos cómo fue su experiencia en la primera edición de 'La isla de las tentaciones'.

La presentadora ha empezado diciendo que todo era nuevo para los concursantes, ya que no sabían a lo que iban: "Las primeras temporadas lo que mola es que van pero no saben a lo que van. Iban muy perdidas las parejas la primera temporada".

Tiene claro que jamás participaría en 'La isla de las tentaciones': "Yo que sé lo que pasa ahí no iría nunca con una pareja". En ese instante, el presentador jiennense se ha interesado en conocer si los tentadores y parejas pueden leer un libro, ya que tienen mucho tiempo libre. Mónica ha revelado que "no hay normas, pero hay muchas actividades".

Mientras todo el equipo del programa de Telecinco sabía lo que iba a ocurrir en las villas, los concursantes no tenían ni idea, ya que iban a pasarse un mes entero con personas que "tenían un 'match' total".

Todos los trabajadores de 'La isla de las tentaciones' hicieron porras para saber quiénes eran los primeros que iban a caer en la tentación: "Yo dije que ellos, pero a las 24 horas ellas... estaban completamente desatadas".

El peor momento que vivió como presentadora fue a la hora de enseñar las imágenes: "¿Tú sabes lo que es ver unas imágenes y que debajo de las sábanas están haciendo lo que están haciendo? Pensaba que me iban a pegar".

"No iría nunca con pareja a La isla de las tentaciones"



La temporada aquella de Estefanía fue legendario. Legendario. #LaRevuelta @monicanaranjo pic.twitter.com/jIpkYqllG6 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 29, 2025

Sufrió mucho con Cristopher: "Se arrancó histérico y vi que me venía a por mí, luego se fue a la playa y empezó a gritar y su famoso grito 'Estefaníaaaa'". Broncano no ha dudado en decir que "es un momento mítico de televisión".