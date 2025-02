Monica Lewinsky rompe el silencio: habla sobre su relación con Bill Clinton y sus consecuencias

Aunque hayan transcurrido casi 3 décadas desde aquel escándalo que marcaría su vida para siempre, Monica Lewinsky no ha tenido problema en hablar una vez más sobre su relación con el expresidente Bill Clinton en el podcast 'Call Her Daddy'.

Una entrevista que se ha viralizado en redes sociales, y no me extraña en absoluto: en ella, Lewinsky recordó cómo durante su juventud creía tener el control de la situación, pero poco a poco ha ido comprendiendo lo difícil que era el poder y la manipulación en esta relación.

Lewinsky apuntó que, aunque ha recibido disculpas de algunas personas que estuvieron involucradas en el caso (fue utilizada como chivo expiatorio mientras Clinton seguía sentado en la Casa Blanca), nunca ha escuchado el perdón de una en concreto. Incluso llegó a pensar en cambiar de nombre para abandonar la polémica de forma tajante, pero prefirió no hacerlo porque no comprende que a ella le pidan tal atrocidad, y a Bill Clinton no.

DADDY GANG!!! I've always wanted Monica Lewinsky on and the time has finally come 👏🏻 We are sitting down this week to discuss the abuse of power from the President, double standards and how she has finally reclaimed her narrative

Una de las partes más emocionantes de la entrevista en 'Call Her Daddy' se produjo cuando habló sobre las secuelas emocionales que dejó en ella el caso: depresión, intento de suicidio y acoso. Razón por la que ahora se ha convertido en una verdadera activista contra el acoso en internet.

Quien viviera la época, es consciente de la postura que tomaron los medios de comunicación estadounidenses en este caso. Críticas constantes a Monica Lewinsky y un Bill Clinton que casi no fue afectado.