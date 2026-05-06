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HANTAVIRUS

Mónica García, Ministra de Sanidad: "Los españoles del crucero con hantavirus llegarán a España en tres días"

Se explicará el procedimiento de evacuación y cuarentena de los pasajeros infectados y asintomáticos

Mónica García, Ministra de Sanidad, concedió una rueda de prensa para explicar el procedimiento de evacuación y cuarentena de los infectados y asintomáticos

Mónica García, Ministra de Sanidad, concedió una rueda de prensa para explicar el procedimiento de evacuación y cuarentena de los infectados y asintomáticos / SPORT.es

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

Esta semana, un nuevo virus ha alertado a toda la población española. La infección en el crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, una familia de virus que pueden causar enfermedades graves y la muerte, provocó el fallecimiento de tres muertes. En el barco había 14 ciudadanos españoles y entre los próximos dos y cuatro días, se evacuará a los casi 150 pasajeros asintomáticos que van a bordo.

La Ministra de Sanidad, Mónica García, dio una rueda de prensa en la que explicó todos los procedimientos y novedades de esta pandemia, que empieza a recordar a la del 2020 solamente con escuchar la palabra. La Ministra confirma que los tripulantes serán analizados e ingresados en el Hospital Gómez Ulla, cuando llegue a las Canarias. Viajarán en un avión y pasarán cuarentena durante un periodo de tiempo (sin especificar).

El periodo de incubación de este virus es de entorno a los 45 días, pero se contará con todas las medidas necesarias para garantizar el aislamiento. "En el hospital tenemos capacidad de asegurar ese aislamiento y hacer todas las pruebas que necesitamos", decía Mónica García. "Se hará lo mismo con los presidentes de las autonomías que tienen ciudadanos en el barco", afirman desde el Gobierno. 

La evacuación cuenta con el soporte de un 'mecanismo europeo de Protección Civil', dirigido por la Comisión Europea y el apoyo de la OMS. El crucero, que partió desde Ushuaia con destino a África y Europa, llegará a España en tres días.

Se pide calma desde el Gobierno

Fernando Simón, médico epidemiólogo español, director desde 2012 del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, quiso transmitir calma este martes, señalando que el hantavirus se contagia principalmente a través de secreciones de roedores y que la transmisión entre humanos resulta poco frecuente. Además, afirmó que los pasajeros del crucero no representan un riesgo significativo para la población general, y que la probabilidad de nuevos contagios disminuye con el paso del tiempo.

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La decisión final aún está pendiente. Según explicó el propio Simón y confirmó el Ministerio de Sanidad, se tomará en función de la información epidemiológica recopilada durante la travesía del barco por Cabo Verde, por lo que habrá que esperar a esos datos antes de adoptar una resolución definitiva.

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