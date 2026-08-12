Mónica Cruz (49 años): "Me gusta hacer ayuno. Me levanto a las 7h de la mañana y desayuno café americano, y luego ya más tarde, sobre las 12h, tomo unas tostadas"

Mónica Cruz (Alcobendas, 1977) es bailarina, actriz y modelo. Desde su infancia, la artista madrileña era una apasionada de la danza. Estudió en el Real Conservatorio de Danza, convirtiéndose en bailarina emérita. Posteriormente, formó parte de la compañía de Joaquín Cortés siete años.

En aquella etapa, fue observada por un productor de la serie 'Un paso adelante' (Antena 3) y le ofreció sumarse al reparto. En 2002, Mónica Cruz obtuvo su primer papel en televisión e interpretó a Silvia Jauregui durante seis temporadas, una joven bailarina que comenzaba a tomar clases en la escuela ficticia de la producción.

La ficción fue un éxito de audiencia y los responsables crearon el grupo musical UPA Dance. La actriz formó parte de la formación junto a Beatriz Luengo, Miguel Ángel Muñoz, Pablo Puyol y Silvia Marty, vendiendo más de 700.000 discos con una gira de conciertos por toda España.

Miguel Ángel Muñoz y Mónica Cruz en 'Pasapalabra' / Sergi Mingote / SPORT.es

Desde entonces, la intérprete ha formado parte de múltiples series y películas. Además, ha sido concursante, invitada, colaboradora y jurado de varios programas de televisión. A sus 49 años, Cruz mantiene su actividad en los medios de comunicación con numerosos proyectos.

Para cumplir con la agenda, la hermana de Penélope Cruz reconoce que tiene que mantener hábitos de vida saludables. En febrero 2026, la revista Woman habló con Mónica Cruz para conocer su rutina de entrenamiento y sus trucos de alimentación para estar igual de forma que cuando empezó su carrera.

A este respecto, la actriz explica que es partidaria del ayuno: "Me gusta hacer ayuno. Me levanto a las 7 h de la mañana y desayuno uno o dos cafés americanos, y luego ya más tarde, sobre las 12h, bueno depende del día, pues me tomo unas tostadas de pan proteico con huevo, jamón o aguacate. Este es mi ritual de desayuno".

Mónica Cruz / .

En este sentido, Cruz lleva una dieta que le aporta la energía necesaria para afrontar la jornada: "Suelo llevar una dieta donde como más proteína que hidratos porque me funcionan bien, y no por estar delgada sino porque me hace sentir mucho mejor y me da más energía. Como hidratos, pero poquitos, más de verduras que de arroz o cereales. Esta es mi dieta generalizada. Algún día, pues claro, me la salto y no pasa nada, lo disfruto".

La modelo también realiza ejercicio regular, practicando más de una disciplina: "Mi entrenamiento de deporte se basa en mis clases de ballet, pero ahora por tiempo no puedo ir, espero volver pronto. También practico yoga, concretamente el bikram yoga que me encanta".

Por otra parte, no falla con su entrenamiento de fuerza. "Lo que hago en casa sí o sí, aunque luego lo pueda compaginar con otras cosas, es hacer un mínimo tres días de fuerza, pesas y sentadillas. Es mi rutina al menos tres días a la semana, si luego puedo más días, pues más, y durante 30-40 minutos y ya", detalla la protagonista.