COLECCIONISMO
Estas monedas están volviendo locos a los coleccionistas: pagan miles de euros si las tienes
Las monedas antiguas del Reino de León son uno de los tesoros más buscados por parte de los coleccionistas.
Las antiguas monedas del Reino de León están generando un interés desmedido por parte de los coleccionistas debido a su escasez, que se ve reflejado en el alto valor que se han otorgado en subastas recientes, convirtiéndolas en auténticas reliquias para los aficionados a la numismática.
El secreto detrás de las monedas de León
Estas piezas, emitidas durante la Edad Media por reyes como Fernando II o Alfonso IX, destacan por su rareza extrema y el material utilizado, desde vellón hasta oro puro. Su valoración depende del estado de conservación y la ceca de origen, pudiendo pasar de unos pocos euros a las decenas de miles.
En el mercado actual, las monedas de vellón de Alfonso X o Sancho IV se sitúan entre los 30 y los 200 euros según su calidad. Las de plata, como los reales de Pedro I, oscilan de los 200 a los más de 1.000 euros, especialmente si provienen de cecas menos frecuentes.
Pero las joyas supremas son los morabetinos de oro de Alfonso VIII o los raros ejemplares leoneses, que superan los 3.000 euros de forma holgada. De hecho, han llegado a pagar hasta 30.000 euros en subastas recientes, dejando bien claro su alto valor entre los coleccionistas.
En los diseños de estas monedas tan especiales suelen aparecer cruces, castillos, leones rampantes y leyendas con el nombre del rey y, en ocasiones, referencias a la ceca de León o de otros talleres del reino, lo que hoy ayuda a identificar los ejemplares más raros.
A la hora de tasar estas monedas se valora sobre todo la rareza de la pieza (tipo, rey, ceca y variante de cuño), su conservación (desgaste del relieve, golpes, limpieza) y la claridad de las leyendas y símbolos. Pequeños detalles como una marca de ceca menos común, una variante de diseño o una acuñación especialmente nítida pueden multiplicar el precio con respecto a otros ejemplares del mismo rey.
Estas monedas del antiguo Reino de León no son solo pequeños trozos de metal, sino auténticas ventanas al pasado que condensan historia, poder real y economía medieval. Cada vellón, real o morabetino cuenta con su propia historia, y esa combinación de contexto histórico, rareza y calidad de acuñación es lo que convierte ciertas piezas en auténticos tesoros.
