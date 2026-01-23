Estas monedas están volviendo locos a los coleccionistas: pagan miles de euros si las tienes

Las antiguas monedas del Reino de León están generando un interés desmedido por parte de los coleccionistas debido a su escasez, que se ve reflejado en el alto valor que se han otorgado en subastas recientes, convirtiéndolas en auténticas reliquias para los aficionados a la numismática.

El secreto detrás de las monedas de León

Estas piezas, emitidas durante la Edad Media por reyes como Fernando II o Alfonso IX, destacan por su rareza extrema y el material utilizado, desde vellón hasta oro puro. Su valoración depende del estado de conservación y la ceca de origen, pudiendo pasar de unos pocos euros a las decenas de miles.

En el mercado actual, las monedas de vellón de Alfonso X o Sancho IV se sitúan entre los 30 y los 200 euros según su calidad. Las de plata, como los reales de Pedro I, oscilan de los 200 a los más de 1.000 euros, especialmente si provienen de cecas menos frecuentes.

Pero las joyas supremas son los morabetinos de oro de Alfonso VIII o los raros ejemplares leoneses, que superan los 3.000 euros de forma holgada. De hecho, han llegado a pagar hasta 30.000 euros en subastas recientes, dejando bien claro su alto valor entre los coleccionistas.

En los diseños de estas monedas tan especiales suelen aparecer cruces, castillos, leones rampantes y leyendas con el nombre del rey y, en ocasiones, referencias a la ceca de León o de otros talleres del reino, lo que hoy ayuda a identificar los ejemplares más raros.

A la hora de tasar estas monedas se valora sobre todo la rareza de la pieza (tipo, rey, ceca y variante de cuño), su conservación (desgaste del relieve, golpes, limpieza) y la claridad de las leyendas y símbolos. Pequeños detalles como una marca de ceca menos común, una variante de diseño o una acuñación especialmente nítida pueden multiplicar el precio con respecto a otros ejemplares del mismo rey.

Estas monedas del antiguo Reino de León no son solo pequeños trozos de metal, sino auténticas ventanas al pasado que condensan historia, poder real y economía medieval. Cada vellón, real o morabetino cuenta con su propia historia, y esa combinación de contexto histórico, rareza y calidad de acuñación es lo que convierte ciertas piezas en auténticos tesoros.