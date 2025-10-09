Esta es una de las monedas más valiosas del mundo y se vendió por más de 4 millones de dólares

Existen ciertas monedas que son más o menos comunes y que se han llegado a vender por varios miles de euros, pero hoy no nos centraremos en artículos de valor coleccionista moderado.

En esta ocasión en concreto, vamos a hablar de una de las monedas más valiosas del mundo dada su rareza y los poquísimos ejemplares que se acuñaron de la misma.

Nos referimos, específicamente, al níquel de la Dama de la Libertad acuñada en el año 1913 en Estados Unidos, la cual ha llegado a superar los 4 millones de dólares en subastas.

Pero... ¿Cuál es el motivo de que sea una moneda tan valiosa? Según varios expertos en numismática, estaríamos ante una moneda de la que solo existirían 5 ejemplares en todo el mundo.

La razón de esto último es que se sospecha que un empleado de la Casa de la Moneda de Estados Unidos la acuñó sin permiso explícito, fabricando un puñado de unidades que nunca entraron en circulación de forma oficial.

A nivel estético, esta moneda se puede reconocer por contar con un busto de la Dama de la Libertad junto a una tiara y 13 estrellas en su lado anverso, lo cual hace que sea fácilmente distinguible.

Por otro lado, su reverso muestra una gran V romana rodeada de una corona. Pero lo que hace que sea valiosa es ese 1913 tallado bajo la Dama de la Libertad que indica que la moneda pertenece a esa tirada exclusiva de la que hablábamos antes.

Y es que, según estos datos, nos encontramos ante una moneda extremadamente valiosa a causa de un factor sumamente inusual en el mundo de la numismática y que tiene que ver con que, simplemente, nunca tendría que haber existido.