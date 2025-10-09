COLECCIONISMO
Esta es una de las monedas más valiosas del mundo y se vendió por más de 4 millones de dólares
Se trata de uno de los ejemplares más raros que se han visto nunca
Existen ciertas monedas que son más o menos comunes y que se han llegado a vender por varios miles de euros, pero hoy no nos centraremos en artículos de valor coleccionista moderado.
En esta ocasión en concreto, vamos a hablar de una de las monedas más valiosas del mundo dada su rareza y los poquísimos ejemplares que se acuñaron de la misma.
Nos referimos, específicamente, al níquel de la Dama de la Libertad acuñada en el año 1913 en Estados Unidos, la cual ha llegado a superar los 4 millones de dólares en subastas.
Pero... ¿Cuál es el motivo de que sea una moneda tan valiosa? Según varios expertos en numismática, estaríamos ante una moneda de la que solo existirían 5 ejemplares en todo el mundo.
La razón de esto último es que se sospecha que un empleado de la Casa de la Moneda de Estados Unidos la acuñó sin permiso explícito, fabricando un puñado de unidades que nunca entraron en circulación de forma oficial.
A nivel estético, esta moneda se puede reconocer por contar con un busto de la Dama de la Libertad junto a una tiara y 13 estrellas en su lado anverso, lo cual hace que sea fácilmente distinguible.
Por otro lado, su reverso muestra una gran V romana rodeada de una corona. Pero lo que hace que sea valiosa es ese 1913 tallado bajo la Dama de la Libertad que indica que la moneda pertenece a esa tirada exclusiva de la que hablábamos antes.
Y es que, según estos datos, nos encontramos ante una moneda extremadamente valiosa a causa de un factor sumamente inusual en el mundo de la numismática y que tiene que ver con que, simplemente, nunca tendría que haber existido.
- La ex de Lamine Yamal arremete contra Nicki Nicole y le propone un reto
- Llega la gota fría Alice a España: Jorge Rey revela el día y zonas donde más puede afectar la DANA
- La verdad oculta tras 'First Dates': una pareja revela todos los secretos
- Vinicius se queda con la casa de Sergio Ramos en Madrid: Así es la espectacular propiedad de 2.500 metros cuadrados
- Hasta 95 euros menos en la nómina: Así te afectará la nueva medida del Gobierno a partir de 2026
- Fallece Adair Mendes, influencer de 31 años, tras someterse a la cirugía conocida como 'foxy eyes'
- Reforma del registro horario: Qué es, cómo se aplicará, a quién afectará y cuándo entrará en vigor
- Este país de Europa busca empleados y un salario de hasta 8.000 euros con alojamiento gratis