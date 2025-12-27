Las monedas que más van a revalorizarse en 2026: echa un vistazo a tu cartera

El mercado numismático ya está anticipando un fuerte repunte en 2026 para ciertas monedas que cumplan con algunas características, impulsado por la creciente demanda de coleccionistas y la escasez de piezas en buen estado.

Estas rarezas, que suelen circular totalmente inadvertidas dentro de bolsillos y carteras, podrían multiplicar su valor facial hasta cientos o miles de euros según expertos del sector. ¿Cuáles son las monedas que más podrían revalorizarse en 2026?

Las monedas más buscadas

Los coleccionistas siempre buscan monedas raras, de ediciones limitadas, que estén en perfecto estado o todo lo contrario: que presenten algún error en su acuñación que las haga únicas. Y pueden ser monedas cotidianas que se encuentran en circulación. Sin embargo, hay algunas piezas concretas muy buscadas en la actualidad.

Por ejemplo, la moneda de 2 euros lituana de 2021, dedicada a la Reserva Natural de Žuvintas, destaca por un fallo: en el canto aparece la inscripción letona "Laisvé, Vienybé, Gerové" en lugar de la lituana correcta "Dievs, sveti, latviju". De 500.000 unidades emitidas, solo unas 500 llevan este defecto, lo que ha disparado su precio en subastas hasta los 2.000 euros o más para ejemplares impecables.

En 2026, teniendo en cuenta cómo están aumentando los precios debido a los errores de acuñación, plataformas como eBay podrían ver ofertas en este tipo de monedas por encima de 2.500 euros. Por tanto, saber detectar los fallos es muy importante.

Otra joya a tener en cuenta en 2026 es la moneda de 2 euros de 2022 emitida por el 35 aniversario del Programa Erasmus, con diseño de Erasmo y líneas simbólicas de conexión cultural. Un supuesto error de fabricación no detallado públicamente ha llevado a un vendedor a pedir 19.000 euros en eBay, superando con creces los 30 euros habituales por piezas "normales".

Algunos analistas prevén que en 2026, si se autentican más defectos similares en las 1,5 millones de unidades españolas emitidas, su cotización podría estabilizarse en rangos de entre 5.000 y 10.000 euros para las más excepcionales. Así que revisa tu bolsillo, porque podrías tener un tesoro sin saberlo.