Monedas de coleccionista valoradas en más de 150 mil euros: Piezas de oro históricas

El mundo del coleccionismo de monedas suele ponerse rápidamente de acuerdo a la hora de designar piezas que cuentan con una valoración muy superior al estándar del mercado. Y en este aspecto la Monnaie de Paris en Francia es toda una especialista.

La impresionante colección de monedas de oro de Francia

La institución especializada de la moneda en Francia realizó entre 2010 y 2019 una tirada muy limitada de monedas conmemorativas producidas íntegramente en oro que, a día de hoy, cuentan con un valor que se mueve en torno a los 150 mil euros.

Son varias las monedas a considerar en esta tirada, como la serie 'UNESCO World Heritage' con la entrada '4th issue: Taj Mahal, India' (2010). Esta contó únicamente con 20 piezas y, como todas y cada una de las monedas de este conjunto, pesa 1 kilo de oro puro.

Monedas de oro de Francia / SPORT.es / CoinsWeekly

En 2012 se lanzó así una nueva pieza de la marca 'UNESCO World Heritage', siendo esta la '6th issue: Abu Simbel Temples', que en este caso contó con 30 piezas distintas. Seguidamente en 2014, llegó la serie '60 Years of Comité Colbert' con la primera tirada '1st issue: 250 Years of Baccarat Crystal' de 10 piezas.

En 2015 llegó otra iteración más de '60 Years of Comité Colbert': 15 piezas designadas como '2nd issue: Sèvres Porcelain Manufactory'. Y en 2017 llegó la tercera entrada a destacar: 10 piezas más de '4th issue: Restaurant Guy Savoy'.

En última instancia quedan dos piezas más a considerar; por un lado, está la serie de 2018 'Wonders of France', brillando la 'Maison Boucheron' con 10 piezas, y por otro lado está la serie 'Masterpieces from French Museums' (2019), destacando la entrada '3rd issue: ‘Mona Lisa’ by Leonardo da Vinci' con 20 piezas acuñadas.

Como podéis comprobar, en muchos de estos casos se hace referencia '1st issue' o '4th issue', lo que lógicamente implica que hay otras iteraciones de las mismas series no listadas en el artículo. El motivo de ello es que dichas entradas no cuentan con el mismo valor aproximado de 150 mil euros (o simplemente nunca han sido designadas con un valor a considerar).

¿Qué te parece esta espectacular colección de monedas de oro producidas por la Monnaie de Paris francesa? Desde luego que no son piezas de uso diario, pero sí que pueden tratarse de la guinda del pastel en una colección de gran valor.