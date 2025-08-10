Coleccionismo
Estas monedas de 2 euros valen más que un coche nuevo y podrían regalarte las vacaciones de tu vida
Podrían estar circulando sin que lo sepas: revisa bien tu cartera antes de gastarlas
Verano es igual a tiempo de desconexión. Desde playas de aguas turquesas hasta ciudades repletas de historia y secretos por descubrir, cualquier viaje puede sentirse de lujo. Claro que el coste de esas vacaciones soñadas siempre depende del bolsillo de cada uno.
Ahora bien, si pudiéramos costearlas sin mirar el precio, quizá nos ayudaría encontrar alguna de estas tres monedas de 2 euros tan especiales. Por ellas se han llegado a pedir cifras desorbitadas —aunque lo más probable es que nunca se paguen—, pero nos sirven para soñar un rato y conocer la curiosa historia que esconden. Vale la pena echar un ojo a la cartera… por si la suerte está de nuestro lado.
La moneda que podría alegrarte la recta final del verano
Portugal eligió para su moneda de 2 euros un diseño muy simbólico: en el centro luce el tercer sello real de 1144 de Alfonso Enríquez, el primer rey del país. Y es que aunque no lo parezcan, pueden llegar a pagar hasta 23.000 € por esta moneda de dos euros luso.
En la parte superior, aparecen los siete castillos que representan la historia y defensa del territorio, mientras que en la inferior se sitúan los cinco escudos de armas presentes en la bandera portuguesa, conocidos como 'quinas', en recuerdo de los cinco reyes musulmanes derrotados por Enríquez.
En 2002, Portugal puso en circulación nada menos que 61.931.000 monedas como esta, así que no sería raro que alguna haya pasado por tus manos. En eBay, un vendedor especialmente optimista pide 23.000 euros por una de ellas, asegurando que presenta un fallo en las estrellas y un golpe en el canto.
Obviamente esto no quiere decir que te vayan a pagar esa gran cantidad de dinero por ella, pero si de casualidad la tienes y te viene un coleccionista de monedas, estoy seguro de que estará interesado de hacerse con esa pieza para su colección.
