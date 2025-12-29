Cómo saber si una moneda puede valer miles de euros: este es el factor más crucial

El mundo de la numismática suele funcionar a través de unas reglas concretas, sobre todo, en cuanto a cómo establecer el valor de un ítem concreto de cara a venderlo en una subasta.

Y es que hay muchas monedas que han alcanzado precios de escándalo en procesos de compraventa pero, ¿cómo podemos saber si una moneda vale mucho dinero o no?

Una pregunta que es crucial hacerse en cuanto tenemos sospechas de que poseamos una moneda susceptible de ser muy codiciada por los ya mencionados especialistas en numismática.

De esta manera, la respuesta tiene que ver con que existe un factor que es crucial y que pesa muchísimo: el hecho de que la moneda en cuestión tenga un error de fabricación concreto.

Lo creas o no, este es el parámetro que hace que muchas monedas que ya valen un buen dinero pasen a costar auténticas millonadas y el motivo es más sencillo de lo que parece.

El hecho de que una moneda cuente con un error de fabricación hace que esta se convierta en un objeto único en el mundo, lo cual es un factor decisivo para los coleccionistas.

Y es que, estos errores pueden aparecer en diferentes modalidades: desde una deformación en la cara del personaje ilustre que refleja, hasta un exceso de material situado en alguna zona concreta de la misma.

No obstante, la mejor decisión que puedes tomar en caso de que creas tener una moneda valiosa a la vista es llevarla a un tasador profesional para que oriente en cuanto a qué valor tendría en el mercado de la numismática.