¿Cómo saber si una moneda vale mucho dinero? Estos son los tres factores clave

El mundo de la numismática es más complejo de lo que parece por aquello que existen muchas piezas de valor codiciadas por coleccionistas a lo largo del mundo.

Pero, ¿qué es lo que hace que una moneda se venda a precios tan desorbitados en subastas? En este sentido, existen tres factores clave a los que hay que prestar atención.

Mucha gente piensa que uno de ellos tendría que ver con la antigüedad de la moneda, pero lo cierto es que resulta mucho más relevante saber cuántas existen en circulación.

De esta manera, la escasez de unidades de una moneda aumentará muchísimo su valor: si se acuñó una tirada limiada de monedas del mismo tipo, probablemente valga una fortuna.

Otro de los factores a tener en cuenta tendría que ver con que la moneda tuviera algún error de fábrica. Lo creas o no, esto es algo que aumenta muchísimo el atractivo para posibles compradores.

Además de esto, es crucial mantener la moneda en un buen estado de conservación. Sobre todo, para que todos sus matices se aprecien bien y se pueda tasar por un valor más o menos realista.

Por otro lado, si sospechas que tienes una moneda de valor en tus manos, existe un cuarto factor adicional que deberías tener en cuenta: acudir a un experto en numismática.

Esto último es lo más relevante de cara a evitar posibles estafas en subastas online: contar con la opinión de alguien que sabe mucho sobre moneda es lo más valioso a la hora de ponerle un precio concreto.