Así es la moneda secreta del centenario de Isabel II: solo para coleccionistas y cargada de símbolos

En el mundo de la numismática (o coleccionismo de monedas y billetes), se ha producido una noticia que ha revolucionado el mercado: la Real Casa de la Moneda de Reino Unido ha anunciado uno de los homenajes más simbólicos dedicados a la reina Isabel II desde su fallecimiento en 2022, la acuñación de una moneda conmemorativa de 5 libras con motivo del centenario de su nacimiento, que se celebrará en 2026.

La pieza ha sido concebida como un tributo histórico cuidadosamente diseñado. En su anverso destaca el cifrado real de Isabel II junto a la Corona de San Eduardo, uno de los emblemas más reconocibles de la monarquía británica.

El conjunto se completa con un delicado motivo vegetal inspirado en la decoración de la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, lugar donde descansan los restos de la soberana.

Uno de los detalles más singulares según expertos lo encontramos en el canto de la moneda, decorado con cien pequeñas cuentas que representan cada año que ha transcurrido desde el nacimiento de la Reina.

Además, se incluye la inscripción en latín 'Exaltabitur in gloria' ('será exaltada en gloria'), una referencia simbólica a todo el legado histórico e institucional que ha dejado una reina que ha marcado un antes y un después en la historia de la monarquía británica.

A diferencia de las monedas de uso cotidiano, esta moneda de 5 libras no entrará en circulación, aunque contará con valor legal. Se destina en exclusiva al mercado de coleccionistas de monedas y se comercializa desde el 2 de enero de 2026 a través de los canales oficiales de la Real Casa de la Moneda.

Los precios parten des unas 39,50 libras en versiones de metales base, mientras que las ediciones especiales en plata y un exclusivo set en oro de 22 quilates (con un precio próximo a 14.500 libras) tendrán una tirada mucho más limitada, cuyo valor crecerá con el paso del tiempo.