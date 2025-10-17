Esta moneda del Mundial de fútbol está rompiendo récords de precio

El Mundial de fútbol de 1982 fue un acontecimiento que traspasó las fronteras del deporte, provocando una transformación social en España. Para conmemorar su celebración, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emitió unas monedas que ahora son un reclamo absoluto para los coleccionistas.

En esta tirada encontramos monedas especiales de distintos valores, y cuentan con diseños enfocados en el fútbol junto a diferentes símbolos nacionales. Entre todas ellas, la joya de la corona es la moneda de 5 pesetas que forma parte de esta colección limitada, que está alcanzando precios desorbitados.

De hecho, de forma reciente, una de estas monedas de 5 pesetas del Mundial de fútbol de 1982 ha llegado a alcanzar un precio de 35.000 euros en una subasta online. Estos son los precios que los coleccionistas están dispuestos a pagar si la pieza es de su agrado.

Para que llegue a alcanzar estos precios tan desorbitados, eso sí, la moneda tiene que estar en un perfecto estado de conservación (algo que es complicado de lograr si no se tienen en cuenta algunos factores) o conservar su envoltorio original, ya que se trata de una serie limitada.

El resto de la colección de monedas de pesetas del Mundial de fútbol de 1982 también tienen una gran aceptación entre los expertos en numismática, aunque no se habían llegado a alcanzar estos precios de venta tan altos hasta el momento.

Es una buena muestra de que el coleccionismo de monedas está en auge y, sobre todo, con estas tiradas especiales o conmemorativas suele haber mucho interés entre los más expertos. ¿No habrás guardado, por casualidad, alguna de estas monedas especiales en casa?

Y no son las únicas pesetas que están alcanzando mucho valor entre los coleccionistas en la actualidad, ya que incluso algunas piezas que no forman parte de tiradas tan limitadas pueden llegar a pagarse por miles de euros.