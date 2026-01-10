MONEDAS
La moneda de Gaudí: la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre presenta una nueva colección
Esta edición limitada busca conmemorar la obra del arquitecto catalán, máximo representante del modernismo
En 2026, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre acuñará una colección conmemorativa con motivo del centenario del fallecimiento de Antonio Gaudí. El arquitecto catalán fue el máximo representante del modernismo en nuestro país, siendo autor de obras maestras como la Casa Batlló o la Sagrada Familia, entre otros.
Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), la colección estará compuesta por siete piezas: Una moneda de 8 escudos, con valor facial de 400 euros; tres monedas de 2 escudos, con valor facial de 100 euros; y tres monedas de 8 reales, con valor facial de 10 euros.
En este caso, todas las monedas serán emitidas con el mismo anverso: un retrato de Gaudí realizado por Pablo Audouard y un mosaico diseñado por el propio arquitecto. Y, en el reverso, estarán representadas algunas de las obras más famosas del catalán.
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda será la encargada de comercializar la colección. Estas monedas conmemorativas se podrán vender de forma individual o en colecciones.
La moneda de 8 escudos tiene un precio inicial de 4.280 euros. Cada moneda de 2 escudos tiene un valor de 1.245 euros y, la moneda de 8 reales, saldrá a la venta por 65,19 euros. El precio de las colecciones será la suma de los importes de las monedas que contenga.
Hablamos de una colección de edición limitada, dirigida a los coleccionistas y al público general con interés en la obra de Gaudí. Esta acuñación especial refuerza la difusión cultural, la preservación de la memoria histórica y la numismática.
Hasta el momento, se acuñarán 600 piezas de la moneda de ocho escudos; 1.300 ejemplares de cada pieza de dos escudos y 4.000 unidades de cada moneda de ocho reales. No obstante, no se descarta ampliar la tirada con nuevas emisiones.
