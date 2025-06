La moneda de Franco por la que los coleccionistas pagan más de 3.000 euros

Cada vez es más importante buscar bien en el cajón del salón o del dormitorio para encontrar monedas que consideras inútiles (céntimos que nunca has cambiado, pesetas que ya 'no sirven', etc). Y es que la numismática es un campo de estudio al que se dedican miles de personas, coleccionistas que buscan las monedas más extrañas y únicas del mercado.

Sin ir más lejos, basta con buscar en redes sociales como TikTok para encontrar numerosas cuentas de fanáticos que comparten sus últimos descubrimientos. El caso de @blognumismatico es muy interesante, ya que habla en su último vídeo de una moneda de la época de Franco cuyo valor en el mercado puede superar los 3.000 euros.

La 'peseta' de Franco que puede pagar tus vacaciones de verano

Nos remontamos al año 1946. Por aquel entonces, se acuñó una peseta que ha ido ganando valor con el paso del tiempo: "hice otro vídeo y muchos me decíais que la teníais, pero cuidado, porque esta es de 1946, no del 1947, que es facilísima de encontrar, mientras que la de 1946 es muy complicado", destaca el experto.

¿Y qué la convierte en una moneda única? Este seguidor de la numismática lo explica con todo lujo de detalles: "fijaos en la forma del cogote de Franco y en la curva del cuello haia la nuca, solo se da en este moneda". Aunque la moneda de 1946 parezca igual a la de 1947, es aquí donde se encuentra la diferencia.

El caso es que muchos ciudadanos han encontrado una peseta acuñada en 1947 que no vale ni mucho menos esos 3.000 euros que están llegando a pagarse por la moneda.

Si tienes dudas o no eres muy bueno percibiendo los pequeños detalles, nada mejor que buscar un coleccionista de monedas para que tase correctamente la moneda. Un experto en numismática que te de un informe completo acerca del estado de esa moneda que has encontrado en casa.