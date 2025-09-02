Una moneda de fácil acceso que multiplica por 200 su valor en el mercado si cumple con este requisito

¿Cuál es el valor actual de una moneda de 2 euros, de esas que tenemos en la cartera? La respuesta es muy sencilla: 2 euros. Ni más, ni menos. Sin embargo, hay monedas de 2 euros que pueden multiplicar su valor siempre que cumpla con determinados requisitos y condiciones. Eso es lo que ha ocurrido con la moneda de 2 euros que emitió el Banco de Lituania en 2021.

La citada pieza, muy buscada por expertos en numismática, es conmemorativa de la Reserva Natirual de Zuvintas y durante las últimas semanas la hemos podido ver en páginas de compraventa alcanzando precios desorbitados superiores a los 2.000 euros. Es decir, ha multiplicado por 200 su valor real.

A grandes rasgos, hablamos de una moneda aparentemente normal: un diseño de la reserva natural lituana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y protegida por el gobierno del citado país.

Entonces, ¿cuál es la particularidad que ha elevado el valor de una simple moneda de 2 euros? Es tan sencillo como mirar en el canto de algunas de estas piezas: lo normal sería encontrar la frase 'Laisvè, Vienybè, Gerovè' (Libertad, Unidad, BIenestar)'. Sin embargo, en las monedas afectadas por el error, leemos 'Dievs, sveti Latviju' (Dios bendiga a Letonia), inscripción diferente a la de la moneda de 2 euros lituana.

¿Y cómo se pudo cometer este fallo de acuñación? El Banco de Lituania ya lo explicó en su momento: tanto Letonia como Lituania contratan los servicios de la misma ceca lituana para acuñar monedas.

Es posible que en el procedimiento de acuñación, la inscripción se confundiese y algunas monedas (no muchas unidades, según se dicen) incorporasen una inscripción de Letonia pese a ser monedas de Lituania.

Si tienes la suerte de contar con una de las 500 unidades afectadas por este error, es posible que puedas venderla por más de 2.000 euros.