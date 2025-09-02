Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Una moneda de fácil acceso que multiplica por 200 su valor en el mercado si cumple con este requisito

Se trata de la moneda de 2 euros emitida por el Banco de Lituania en 2021

David Cruz

David Cruz

¿Cuál es el valor actual de una moneda de 2 euros, de esas que tenemos en la cartera? La respuesta es muy sencilla: 2 euros. Ni más, ni menos. Sin embargo, hay monedas de 2 euros que pueden multiplicar su valor siempre que cumpla con determinados requisitos y condiciones. Eso es lo que ha ocurrido con la moneda de 2 euros que emitió el Banco de Lituania en 2021.

La citada pieza, muy buscada por expertos en numismática, es conmemorativa de la Reserva Natirual de Zuvintas y durante las últimas semanas la hemos podido ver en páginas de compraventa alcanzando precios desorbitados superiores a los 2.000 euros. Es decir, ha multiplicado por 200 su valor real.

A grandes rasgos, hablamos de una moneda aparentemente normal: un diseño de la reserva natural lituana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y protegida por el gobierno del citado país.

Entonces, ¿cuál es la particularidad que ha elevado el valor de una simple moneda de 2 euros? Es tan sencillo como mirar en el canto de algunas de estas piezas: lo normal sería encontrar la frase 'Laisvè, Vienybè, Gerovè' (Libertad, Unidad, BIenestar)'. Sin embargo, en las monedas afectadas por el error, leemos 'Dievs, sveti Latviju' (Dios bendiga a Letonia), inscripción diferente a la de la moneda de 2 euros lituana.

¿Y cómo se pudo cometer este fallo de acuñación? El Banco de Lituania ya lo explicó en su momento: tanto Letonia como Lituania contratan los servicios de la misma ceca lituana para acuñar monedas.

Es posible que en el procedimiento de acuñación, la inscripción se confundiese y algunas monedas (no muchas unidades, según se dicen) incorporasen una inscripción de Letonia pese a ser monedas de Lituania.

Si tienes la suerte de contar con una de las 500 unidades afectadas por este error, es posible que puedas venderla por más de 2.000 euros.

TEMAS

