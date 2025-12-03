Esta moneda española ha triplicado su valor en dos semanas: furor entre coleccionistas

Esta moneda de plata de 10 euros emitida por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en el mes de noviembre de 2025 se ha convertido en la máxima protagonista en las últimas semanas gracias a su tirada superlimitada y a un diseño que une historia con nostalgia, convirtiéndola en un imán irresistible para los amantes de la numismática.

Se trata de la pieza conmemorativa del 175 aniversario del primer sello postal español de 1850, con sólo 4.000 unidades fabricadas a un precio inicial de 75 euros que se agotaron en la tienda oficial en menos de dos semanas.

El anverso muestra el sello original con la reina Isabel II, mientras que el reverso evoca un plano antiguo de Madrid, pilas de cartas y una bicicleta de carteros de los años 60, mostrando la evolución del servicio postal.

Aunque su valor facial es de 10 euros, en algunos portales especializados en la compra y venta de monedas ya cotiza entre 170 y 230 euros en el mercado de los coleccionistas, lo que representa una revalorización brutal de hasta el 300% en tiempo récord.

Ejemplares en perfecto estado proof se venden por hasta 242 euros en sitios como eBay o Wallapop, y la fiebre no para. Este boom refleja el tirón del coleccionismo de monedas, donde las piezas más escasas como esta atraen no solo a numismáticos, sino también a filatelistas y empleados de Correos que la ven como símbolo de su legado.

No es la única moneda conmemorativa que se ha realizado en estos últimos años, y encontramos algunas piezas similares que también han sido muy buscadas como la de los 300 años de Correos o la del 175 aniversario de la Guardia Civil, que ahora ronda los 650 euros entre los coleccionistas.

Esta moneda de plata demuestra cómo una conmemoración histórica con producción limitada puede catapultar una emisión común a la categoría de joya numismática, tremendamente codiciada por los coleccionistas. ¿Hasta dónde puede llegar su precio?