La moneda de Erasmus que podría valer una fortuna: piden 19.000 euros por un error

A simple vista, el valor de una moneda de 2 euros es precisamente ese... 2 euros. Sin embargo, una moneda de 2 euros emitida en 2022 para conmemorar el 35º aniversario del Programa Erasmus se ha convertido de la noche a la mañana en el centro de atención del mundo numismático por una razón: su valor real se ha multiplicado.

La pieza, a simple vista, parece común, pero si nos vamos a plataformas especializadas en la venta de monedas (e incluso en eBay), encontramos que hay ejemplares de esta moneda de 2 euros que se han vendido por 19.000 euros debido a un presunto error de fabricación, una cifra que no ha dejado indiferente a nadie.

La Unión Europea, como muchos de vosotros ya sabéis, lanza cada año monedas conmemorativas destinadas a celebrar hitos históricos, culturales o institucionales. Cada estado miembro puede emitir hasta dos ediciones especiales anuales, y en ocasiones concretas, se apuesta por un diseño conjunto para todos los países de la zona euro.

Tan solo en cinco ocasiones se ha dado esta colaboración, y la última ha sido precisamente en 2022, coincidiendo con el aniversario del programa Erasmus, uno de los proyectos más emblemáticos de la UE a nivel educativo.

El diseño de esta moneda se seleccionó mediante votación pública online entre 6 propuestas finalistas. La imagen muestra a Erasmo de Róterdam rodeado de líneas que simbolizan la difusión de conocimiento por Europa junto con las inscripciones '35', '1987-2022' y 'ERASMUS PROGRAMME'. Y el reverso es el habitual de las monedas de 2 euros.

España acuñó 1 millón de unidades para su circulación, además de crear ediciones especiales en calidad BU y proof para coleccionistas y amantes de la numismática.

Sin embargo, el precio habitual de una moneda en perfecto estado se vende como mucho por 30 euros. Ha sido una unidad concreta la que ha aparecido en plataformas de compraventa online por 19.000 euros, una cifra increíble que se ha dado por un supuesto defecto de circulación del que no se han dado detalles. El vendedor guarda silencio y es mejor investigar su procedencia para evitar posibles estafas.